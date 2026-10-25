Halloween nella Bassa Romagna: misteri alla Rocca di Lugo, spettacoli a Bagnacavallo e feste in piazza a Fusignano e Alfonsine

La Bassa Romagna si prepara a festeggiare Halloween con un calendario di appuntamenti che coinvolgerà tutto il territorio. Le iniziative prenderanno il via già nei giorni precedenti, con attività dedicate alle famiglie e una serie di proposte culturali.

Lugo, torna Lughino Allouino con i misteri della Rocca estense

A Lugo torna “Lughino Allouino”, la manifestazione che porterà il pubblico alla scoperta degli ambienti della Rocca estense attraverso un percorso animato, affiancato da laboratori e attività creative. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre alle 17, nella sala polivalente del Tondo, dove i bambini potranno partecipare al tradizionale laboratorio di intaglio delle zucche, realizzato con la collaborazione dei volontari del centro sociale. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il momento centrale della manifestazione sarà sabato 31 ottobre, dalle 17 alle 20, quando la Rocca ospiterà Halloween wow!. Nella corte interna si potranno realizzare piccoli oggetti da portare a casa, sperimentare origami a tema mostruoso e partecipare a quiz, indovinelli e sfide per tutte le età.

L’attrazione principale sarà “I misteri della Rocca”, un’avventura teatrale che condurrà bambini e adulti nelle sale istituzionali del terzo piano dell’edificio. Accompagnati da un attore in costume, i partecipanti dovranno seguire indizi, risolvere enigmi e affrontare una misteriosa missione per arrivare alla soluzione finale.

Le visite dureranno 30-40 minuti, con gruppi di massimo 25 persone. Le prenotazioni saranno raccolte direttamente sul posto e i partecipanti verranno assegnati al primo turno disponibile. Le attività nella corte resteranno invece accessibili anche a chi non prenderà parte al percorso.

All’ingresso della Rocca saranno presenti punti ristoro curati dall’associazione Sanlorenzando, con vin brulé, zuccherini e ciambella, e dalla famiglia Natali, che proporrà dolciumi, cioccolata calda, popcorn e zucchero filato.

La festa coinvolgerà anche il centro storico, dove numerosi commercianti aderiranno all’iniziativa “Dolcetto o scherzetto?”. Tra le novità di quest’anno ci sarà lo stand gastronomico dei rioni della Contesa estense in piazza Mazzini, insieme a un torneo di tiro alla fune. Dalle 22 il chiostro del Carmine ospiterà il dj set “L’ultimo rintocco”.

Lugo, laboratori e letture da brivido alla biblioteca Trisi

Anche la biblioteca Fabrizio Trisi parteciperà ai festeggiamenti con quattro iniziative. Martedì 27 ottobre, dalle 14.30 alle 16, al Parco del loto sono previste letture paurose riservate al Bt Club, il gruppo di lettura delle scuole medie. Sempre martedì, dalle 17 alle 18.30, la biblioteca ospiterà un laboratorio di robotica curato da Romagna Tech, durante il quale i bambini di terza, quarta e quinta elementare potranno costruire una strega volante robotica.

Mercoledì 28 ottobre, dalle 17, i bambini dagli 8 ai 10 anni saranno coinvolti in un gioco di scrittura creativa ispirato alla pentolaccia della veggente, mentre sabato 31 ottobre, dalle 10.30, la sala ragazzi accoglierà i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, con letture spaventose aperte anche alle famiglie.

Per alcuni laboratori è richiesta la prenotazione, mentre le attività di Lughino Allouino e della biblioteca sono gratuite. Per informazioni sulle iniziative della Trisi è possibile contattare lo 0545 299558, anche tramite WhatsApp al 339 5380983.

Lugo, a Villa Malerbi il racconto “Il gatto nero” di Edgar Allan Poe

Sempre a Lugo, Halloween offrirà anche un appuntamento dedicato alla letteratura del brivido. Sabato 31 ottobre alle 17, Villa Malerbi ospiterà “Il gatto nero” di Edgar Allan Poe, in una versione narrata da Teresa Maria Federici, con musiche composte da Danilo Comitini per La Corelli ed eseguite dal vivo dal percussionista Gianmaria Tombari.

Il racconto prenderà forma attraverso l’incontro tra parola e musica, con una particolare attenzione alle suggestioni sonore e alle atmosfere inquietanti dell’opera. Il compositore ha infatti scelto di utilizzare la musica soprattutto come elemento timbrico ed espressivo, al servizio della narrazione.

Per lo spettacolo, realizzato grazie alla collaborazione tra La Corelli, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Lugo, AIAM e TUKE SAS, il biglietto costa 5 euro, con ingresso gratuito per i giovani fino a 20 anni. Informazioni e prenotazioni all’indirizzo biglietteria@lacorelli.it o al numero 352 0769310.

Bagnacavallo, spettacoli e musica in piazza per BagnacavHalloween

Piazza della Libertà a Bagnacavallo ospiterà sabato 31 ottobre una nuova edizione di “BagnacavHalloween”, organizzata dall’associazione L’Isola che non c’è con il patrocinio del Comune.

La festa comincerà alle 15 con l’apertura dei mercatini creativi, mentre dalle 17 sarà la musica del dj J.C. ad accompagnare il pomeriggio. Alle 17.30, nel tunnel degli orrori allestito presso l’Antica galleria, inizieranno le letture dedicate ai bambini, curate con la collaborazione dell’associazione Comunicando.

Nello stesso spazio, fino alle 19.30, i più piccoli potranno incontrare le streghe, ricevere pozioni magiche e partecipare al tradizionale dolcetto o scherzetto.

Alle 18 e alle 19.30 Gambe in Spalla Teatro proporrà uno spettacolo che mescola steampunk, rock, fantasy e comicità clownesca, mentre dalle 19 aprirà lo stand gastronomico Cappelletti dell’Isola, con caldarroste e vin brulé.

Dalle 20 il palco centrale sarà animato dalla musica dei Fratelli & Margherita, prima del gran finale delle 21.30 con il BagnacavHalloween Party, accompagnato da video musicali.

Alfonsine, letture da brivido, spettacoli e concorso in maschera per Halloween

Anche Alfonsine si prepara a festeggiare Halloween con due giornate di appuntamenti dedicati a bambini e famiglie, tra letture da brivido, laboratori creativi, spettacoli itineranti, musica e un concorso in maschera.

Il programma prenderà il via venerdì 30 ottobre alle 16.45 alla biblioteca Pino Orioli, con letture e un laboratorio a tema curati dalle volontarie di Nati per leggere, rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0545 299675 oppure scrivere a referencebiblioteca@comune.alfonsine.ra.it.

Sabato 31 ottobre la festa si sposterà nel centro cittadino, dove già dal pomeriggio i più piccoli potranno partecipare al tradizionale Dolcetto o scherzetto?, facendo tappa nelle attività commerciali aderenti. Alle 16, al cineteatro Gulliver di piazza della Resistenza, sarà inoltre proiettato un film per famiglie a tema Halloween.

Dalle 19 piazza Gramsci e corso Matteotti diventeranno il cuore dei festeggiamenti, con spettacoli itineranti, giochi a tema, un laboratorio creativo proposto da Casa Monti, il dj set di Nicola Zannoni e le esibizioni degli sbandieratori del rione Cento. Tra i momenti più attesi ci sarà anche il tradizionale concorso in maschera a premi, aperto a chi vorrà partecipare indossando un costume a tema.

Per tutta la serata saranno presenti stand gastronomici con dolciumi e piatti della tradizione, curati dalle associazioni e dalle attività del territorio.

L’ingresso alle aree della festa sarà gratuito. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Alfonsine in collaborazione con le associazioni e le attività locali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0545 299648 oppure scrivere a infocultura@comune.alfonsine.ra.it.

Fusignano, Halloween Party tra laboratori, dolcetto o scherzetto e dj set

A Fusignano la festa di Halloween prenderà il via sabato 31 ottobre alle 15 in piazza Don Vantangoli, con laboratori creativi e trucca-bimbi. Dalle 15.30 i bambini in maschera potranno percorrere le vie del centro e fermarsi nei negozi che hanno aderito all’iniziativa Dolcetto o scherzetto?.

Il programma proseguirà dalle 17 al Granaio e in vicolo Belletti, dove sarà allestito Appuntamento con la paura, insieme a un set fotografico per conservare un ricordo della giornata.

Dalle 18 tornerà protagonista piazza Don Vantangoli, con l’apertura del punto ristoro. Alle 19 è previsto uno spettacolo di giocoleria, seguito dalle 20 da un dj set che accompagnerà la festa fino a sera.