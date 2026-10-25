Il Circolo Tennis Massa Lombarda travolge Messina 6-0 e resta imbattuta in Serie A1: primato consolidato e salvezza sempre più vicina

Il Circolo Tennis Massa Lombarda continua la sua marcia imbattuta nel campionato di Serie A1 maschile e conquista il terzo successo consecutivo per 6-0, superando nettamente il Tennis e Vela Messina nella quarta giornata. Una vittoria che permette ai campioni d’Italia in carica di consolidare il primato solitario nel girone 2, salendo a quota 10 punti e avvicinandosi sensibilmente all’obiettivo della permanenza nella massima categoria nazionale.

Dopo aver battuto con lo stesso punteggio il Tennis Club Crema e i Comunali Vicenza, la formazione guidata dal capitano Michele Montalbini si è ripetuta davanti al pubblico dell’Oremplast Tennis Arena, confermando la propria solidità anche in una giornata caratterizzata da alcune assenze importanti. Oltre a Giulio Zeppieri, operato durante l’estate al polso sinistro, mancavano infatti Francesco Forti e Jacopo Bilardo, impegnati nel Challenger ATP di Firenze, il cui programma si è prolungato a causa della pioggia.

Anche Messina, campione d’Italia nel 2023 e fino a questa giornata ancora imbattuto, si è presentato in Romagna con una formazione rimaneggiata, senza alcuni dei suoi giocatori di riferimento, tra cui i fratelli Giorgio e Fausto Tabacco e l’italo-argentino Juan Bautista Otegui. Una situazione che ha favorito i padroni di casa, capaci comunque di imporsi con autorità e di chiudere il confronto già al termine dei quattro singolari.

Lorenzo Rottoli ha superato Enrico Egitto con un doppio 6-2, mentre Jacopo Vasamì si è aggiudicato il confronto tra i numeri uno delle due squadre battendo Federico Gargano per 6-2 6-1. Particolarmente significativa è stata però la prova dei giovani del vivaio, chiamati a contribuire in una giornata che ha offerto indicazioni incoraggianti anche per il futuro del club.

Pietro Ricci, under 18 alla prima presenza stagionale, ha lasciato Lorenzo Artemisia senza neppure un game, imponendosi per 6-0 6-0, mentre il quindicenne mancino Diego Tarlazzi, classe 2011, ha festeggiato il debutto assoluto in Serie A1 con una vittoria per 6-1 6-1 su Matteo Artemisia. Per Tarlazzi, già protagonista a settembre della conquista dello scudetto Under 16 a squadre, un esordio che conferma il percorso di crescita all’interno del vivaio massese.

Con il successo già assicurato dopo i singolari, il Massa Lombarda ha completato il 6-0 grazie ai doppi, nei quali Rottoli e Riccardo Pretolani, altro giovane all’esordio nella massima serie, hanno battuto Enrico Egitto e Giorgio Ragno per 6-1 6-2, mentre Vasamì e Alessio De Bernardis hanno superato Federico Gargano e Matteo Artemisia con un doppio 6-4.

«Sono vari gli aspetti positivi con cui mandiamo in archivio anche questa giornata – commenta Fulvio Campomori, dirigente del Circolo Tennis Massa Lombarda e coordinatore dell’attività agonistica – a cominciare dalla conferma dell’Oremplast Tennis Arena quale nostro “fortino”».

Il dirigente sottolinea il valore di una serie di risultati particolarmente netti in un campionato generalmente equilibrato: «Questa larga vittoria, il terzo 6-0 in nostro favore, qualcosa di piuttosto raro in una competizione caratterizzata da sostanziale equilibrio, ci avvicina sensibilmente alla permanenza nel massimo campionato, nostro primario obiettivo dopo l’exploit dello scorso anno».

Campomori evidenzia inoltre il contributo dei giovani, che hanno saputo sfruttare l’occasione offerta dalle assenze dei compagni più esperti. «È significativo che sia stata ottenuta anche grazie al determinante contributo di alcuni giovani nostri atleti, a ribadire una volta di più la compattezza del gruppo: Ricci e gli under 16 Tarlazzi e Pretolani si sono fatti trovare pronti alla chiamata e questo per il capitano Montalbini e per noi dirigenti è assai importante, specie in prospettiva futura, in vista di un loro inserimento in pianta stabile in formazione».

Dopo quattro giornate il Massa Lombarda guida il girone 2 con 10 punti, davanti ai Comunali Vicenza, saliti a quota 7 grazie alla vittoria per 4-2 sul Crema, mentre Messina segue con 5 punti e il club lombardo chiude la classifica ancora a zero.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 1° novembre, quando la formazione romagnola sarà impegnata in trasferta contro il Tennis Club Crema, campione d’Italia nel 2024 ma ancora alla ricerca dei primi punti in questa edizione. I lombardi possono contare su giocatori come Manuel Mazza, Samuel Vincent Ruggeri e Andrea Arnaboldi, oltre a diversi giovani del vivaio e a possibili innesti stranieri.

Per il Massa Lombarda, che partecipa per la decima volta alla Serie A1, la sfida rappresenterà un altro passaggio importante nella corsa verso la salvezza matematica e, eventualmente, verso i play-off scudetto. La prima classificata di ogni girone accederà infatti alle semifinali per il titolo, in programma il 15 e 22 novembre, mentre la seconda otterrà direttamente la permanenza in categoria. Le ultime due saranno invece chiamate a disputare i play-out del 22 e 29 novembre.

I risultati

Circolo Tennis Massa Lombarda – Tennis e Vela Messina 6-0

Jacopo Vasamì – Federico Gargano 6-2 6-1

Lorenzo Rottoli – Enrico Egitto 6-2 6-2

Pietro Ricci – Lorenzo Artemisia 6-0 6-0

Diego Tarlazzi – Matteo Artemisia 6-1 6-1

Rottoli/Pretolani – Egitto/Ragno 6-1 6-2

Vasamì/De Bernardis – Gargano/Artemisia 6-4 6-4