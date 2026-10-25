Il Romagna RFC si riscatta e conquista la prima vittoria stagionale: Bologna battuto 20-12

Il Romagna RFC conquista la prima vittoria stagionale superando il Bologna Rugby Club per 20-12 e festeggia nel migliore dei modi l’esordio casalingo nel campionato di Serie A. Dopo la sconfitta rimediata nella prima giornata a Casale, i galletti reagiscono con una prestazione combattiva allo Stadio del Rugby di Cesena, riuscendo a imporsi nel derby emiliano-romagnolo e a conquistare i primi quattro punti della stagione.

La partita si accende fin dalle battute iniziali, con entrambe le formazioni determinate a prendere il controllo del gioco. A sbloccare il risultato sono gli ospiti, che al 12′ trovano la meta con Marzocchi, portandosi sullo 0-5, ma il Romagna non si lascia sorprendere e aumenta progressivamente la pressione offensiva, fino a trovare al 20′ la risposta con Zecchini, che schiaccia il pallone sotto i pali permettendo a Cupo di trasformare per il 7-5.

Il vantaggio dà fiducia ai padroni di casa, che approfittano anche dell’indisciplina del Bologna, penalizzato da due cartellini gialli nel corso della prima frazione. Con gli avversari in inferiorità numerica, il Romagna prende in mano la partita e trova in Fela il protagonista del primo tempo: sono infatti due sue mete, al 28′ e al 35′, a consentire ai galletti di allungare fino al 17-5 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

La ripresa si apre però con la reazione del Bologna, che dopo appena tre minuti accorcia le distanze grazie alla meta di Bernardi M., trasformata da Morelli, riportandosi sul 17-12. Gli ospiti provano così a riaprire una partita che sembrava indirizzata, mentre il Romagna attraversa una fase più complicata, nella quale deve soprattutto contenere le iniziative avversarie.

All’11’ del secondo tempo arriva un altro episodio importante: il cartellino rosso al tallonatore bolognese Silvestri, che lascia definitivamente gli ospiti in quattordici. Il Romagna ne approfitta per ristabilire un margine più rassicurante e al 16′ trova con un calcio di punizione di Cupo i tre punti che fissano il risultato sul 20-12.

Nell’ultimo quarto di gara i galletti riescono a gestire il vantaggio, senza però trovare la quarta meta che avrebbe garantito il punto di bonus offensivo. Il Bologna tenta un’ultima reazione e cerca di accorciare le distanze con un calcio piazzato di Morelli, che non centra però i pali, lasciando invariato il punteggio fino al fischio finale.

Il successo permette al Romagna di salire a quota 4 punti in classifica, agganciando il Tarvisium e lasciando alle spalle Bologna e Feltre. Dopo due giornate guida il Paese con 10 punti, seguito da Valpolicella e Casale a quota 9, mentre i galletti possono guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni.

Domenica 1° novembre il Romagna tornerà in campo a Cesena contro il Valpolicella, attualmente secondo in classifica a pari punti con il Casale, in una sfida che rappresenterà un nuovo banco di prova per la formazione allenata da Rovina.

Al termine dell’incontro, disputato su un terreno in buone condizioni, Andrea Mazzone del Romagna RFC è stato premiato come miglior giocatore della partita.

Il tabellino

Romagna RFC – Bologna Rugby Club 20-12 (primo tempo 17-5)

Marcatori: primo tempo: 12′ meta Marzocchi (0-5), 20′ meta Zecchini trasformata da Cupo (7-5), 28′ meta Fela (12-5), 35′ meta Fela (17-5). Secondo tempo: 3′ meta Bernardi M. trasformata da Morelli (17-12), 16′ calcio di punizione Cupo (20-12).

Romagna RFC: Cupo, Foschini, Vincic, Di Lena, Tauro, Ortolani, Onofri (2′ st Perju), Fela, Villani (37′ st Piccirillo), Gigante (7′ st Marini), Maroncelli, Sgarzi, Mazzone, Sparaventi (20′ st Manuzi, 33′ st Sparaventi), Zecchini (7′ st Strada). A disposizione: Lamon, Strano, Donati. Allenatore: Rovina.

Bologna Rugby Club: Righi (32′ st Covili), De Angelis (sostituzione temporanea Rubbini), Soavi, Marzocchi, Salvi (24′ st Ataei), Morelli, Livotto (22′ st Di Girolamo), Bernardi M. (5′ st Priola), Schiavone (14′ st Rubbini), Degli Esposti, Visentin, Amico (7′ st Cesari), Bernardi G. (1′ st Wright), Silvestri, Vilasi (5′ st Mamaladze). Allenatore: Balsemin.

Arbitro: Gianluca Selmi (Brescia), assistenti Bargnani e Farinelli.

Cartellini: gialli a Schiavone (24′ pt) e Salvi (33′ pt); rosso a Silvestri (11′ st).