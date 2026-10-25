Il Romagna torna alla vittoria: Aretusa battuta 28-26 dopo un finale da brividi

Il Romagna ritrova il successo nel campionato di serie A Silver di pallamano, superando 28-26 l’Aretusa al termine di una partita che sembrava ormai chiusa e che invece si è decisa soltanto negli ultimi secondi. Dopo aver raggiunto un vantaggio di otto reti, la formazione allenata da Domenico Di Matteo ha subito la rimonta dei siciliani, arrivati a un solo gol dal pareggio. A salvare il risultato è stata una parata decisiva di Alex Martini, prima della rete di Mattia Rontini che ha fissato il punteggio definitivo.

Una vittoria importante per il Romagna, che davanti al proprio pubblico si riscatta dopo la sconfitta della settimana precedente contro Teramo, costata il primato in classifica, e torna a conquistare due punti al termine di una sfida combattuta.

L’inizio è equilibrato, con poche reti nei primi minuti, ma i padroni di casa riescono progressivamente a costruire un margine di sicurezza. Tre gol di Bellini portano il Romagna sul 6-3 a metà del primo tempo, mentre Lega e Rontini contribuiscono al successivo allungo sul 9-5. I romagnoli mantengono un vantaggio di tre o quattro reti fino alle battute finali della frazione, quando Aretusa reagisce e riduce il distacco. All’intervallo il punteggio è di 13-11, anche grazie alle otto parate di Martini.

Nella ripresa il Romagna riparte con determinazione e trova soprattutto in Noè Ramondini un riferimento offensivo. L’ala imolese diventa protagonista della fase centrale della partita, contribuendo prima al 19-15 e poi al massimo vantaggio di 25-17, raggiunto a un quarto d’ora dalla conclusione.

La gara sembra ormai nelle mani dei padroni di casa, ma Aretusa non si arrende. I siciliani approfittano delle difficoltà offensive del Romagna e iniziano una rimonta che riapre completamente l’incontro. A tre minuti e mezzo dalla sirena il risultato è ancora di 27-23, ma gli ospiti continuano ad accorciare fino al 27-26, grazie alla rete di Della Bina.

Gli ultimi istanti sono concitati. Il Romagna non riesce a trovare il gol della sicurezza e concede agli avversari un’ultima possibilità per pareggiare. Con una trentina di secondi a disposizione, Ivan Vila Vila cerca la conclusione da posizione defilata sulla sinistra, ma Martini blocca il pallone a due mani, impedendo all’Aretusa di completare la rimonta. Sul ribaltamento di fronte è Rontini a trovare il gol del 28-26, chiudendo definitivamente i conti.

Proprio Alex Martini è stato premiato come miglior giocatore della partita, grazie soprattutto all’intervento decisivo nel finale e alle parate che avevano consentito al Romagna di mantenere il vantaggio nella prima frazione.

Tra i protagonisti anche Ramondini, miglior realizzatore dei romagnoli con sei reti, tutte segnate nella ripresa, e il giovane Pietro Montanari, classe 2007, all’esordio assoluto in serie A e subito autore di tre gol.

«Dedico questi gol ai miei genitori e a coach Marcello Montanari perché hanno sempre creduto in me», ha commentato Montanari dopo il debutto.

La partita ha segnato anche il ritorno in campo di Leonardo Ceroni, che ha realizzato il suo primo gol stagionale dopo l’infortunio subito alla vigilia del campionato. Qualche minuto nel finale anche per Samuel Magnani, già impiegato in categoria in passato.

Tra le novità della giornata c’è stato inoltre il ritorno alla Pallamano Romagna di Matteo Folli, accolto dagli applausi del pubblico. Dopo l’addio del 2018, Folli rientra nella società con un nuovo ruolo: sarà il team manager della prima squadra, affiancando lo staff tecnico nel corso della stagione.

Per il Romagna il prossimo appuntamento sarà sabato 31 ottobre alle 19, quando affronterà la neopromossa Putignano al PalaCattani di Faenza, nell’unica partita casalinga della stagione prevista nell’impianto faentino.

Il tabellino

Romagna – Aretusa 28-26 (primo tempo 13-11).

Romagna: Martini, Baldini, Mengoli 2, Lega 1, Magnani, Pirazzoli 3, Folli, Rotaru 1, Montanari 3, Mazzini, Zavagli 3, Ramondini 6, Ceroni 1, M. Rinaldo 2, Rontini 3, Bellini 3. Allenatore: Di Matteo.

Aretusa: Wermbter, Attivelli, Santoro 2, Blanco 1, Palestro 1, Panicola, Di Martino 4, Vila Vila 6, Reale 1, Della Bina 6, Drechev 3, Calvo, Burgio 2, Vernuccio. Allenatore: Vilageliu.