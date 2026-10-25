Inaugurata ai Musei Byron e ai Chiostri Danteschi di Ravenna “L’Ora Incerta” di Ugo Nespolo: 62 opere in mostra

Ha richiamato un pubblico particolarmente numeroso l’inaugurazione di “L’Ora Incerta”, la mostra dedicata a Ugo Nespolo che, nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, ha aperto i battenti tra i Musei Byron e del Risorgimento e i Chiostri Danteschi di Ravenna. L’esposizione, curata da Sandro Parmiggiani e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, propone un percorso attraverso la produzione del celebre artista piemontese, riunendo 62 opere che ne raccontano la continua sperimentazione tra pittura, disegno, ceramica e cinema.

La cerimonia inaugurale ha preso il via nella corte nobile dei Musei Byron e del Risorgimento, gremita di persone, dove la Banda Città di Ravenna ha accompagnato l’apertura della manifestazione con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, dell’Inno di Garibaldi e del Va’ pensiero. Il pubblico si è successivamente spostato ai Chiostri Danteschi, che ospitano il nucleo principale della mostra e dove è stato possibile ammirare le opere alla presenza dello stesso Nespolo.

Al centro dell’esposizione figurano venti dipinti acrilici su pannelli di fibre ad alta densità ispirati a New York, una città che l’artista interpreta attraverso il proprio linguaggio visivo, andando oltre la semplice rappresentazione dei suoi edifici e delle sue strade per restituirne le atmosfere, le luci e l’energia. Ne emerge una visione personale della metropoli americana, nella quale si ritrovano l’ironia, la curiosità intellettuale e la propensione alla sperimentazione che hanno accompagnato l’intera carriera di Nespolo.

A questo primo gruppo di lavori si affiancano quaranta opere appartenenti a epoche differenti, tra grandi disegni su carta, ceramiche recenti e libri d’artista, che permettono di seguire l’evoluzione della sua ricerca e di cogliere la varietà dei materiali e delle tecniche utilizzate nel corso degli anni. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alla produzione cinematografica, con un video che raccoglie sequenze dei film d’avanguardia realizzati a partire dagli anni Sessanta, quando Nespolo sperimentava le possibilità espressive della settima arte confrontandosi con i linguaggi più innovativi della cultura visiva.

All’inaugurazione sono intervenuti Mirella Falconi Mazzotti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna e primo promotore dei Musei, l’assessore comunale alla Cultura Fabio Sbaraglia e il maestro Ugo Nespolo. Tra le numerose autorità presenti figuravano anche il prefetto Raffaele Ricciardi, il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, il vicedirettore generale vicario della Cassa di Ravenna Alessandro Spadoni, il presidente di Banca di Imola Giovanni Tamburini, gli ex presidenti della Fondazione Lanfranco Gualtieri ed Ernesto Giuseppe Alfieri e la direttrice dei Musei Byron e del Risorgimento Alberta Fabbri.

La mostra resterà aperta fino al 6 febbraio 2027 e sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, attraverso un percorso che prende avvio dai Musei Byron e del Risorgimento, dove è esposto anche il ritratto di Lord Byron, per proseguire ai Chiostri Danteschi. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro, con riduzioni a 8 e 7,50 euro, e consente di accedere a entrambe le sedi espositive senza costi aggiuntivi.

L’inaugurazione di “L’Ora Incerta” ha rappresentato il momento principale della giornata ravennate di “È Cultura”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Bancaria Italiana che prevede l’apertura al pubblico di palazzi e musei, accompagnata da incontri e attività di carattere culturale.

Nel corso della mattinata, numerose scolaresche di Ravenna e della provincia hanno avuto l’opportunità di visitare i Musei Byron e del Risorgimento con l’accompagnamento delle guide, mentre alla sala multimediale dei Chiostri Danteschi sono state accolte da Erika Fabbri della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Gli studenti della classe IV A del Liceo artistico Nervi Severini hanno inoltre partecipato a una lezione dedicata all’Economia del Risorgimento, tenuta da Laura Ranca della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf), nell’ambito delle iniziative promosse dall’ABI.