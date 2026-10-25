La Tema Sinergie Faenza domina a Pesaro: vittoria per 83-60, Stankevicius trascina i Raggisolaris con 29 punti
La Tema Sinergie Faenza conquista la seconda vittoria consecutiva in trasferta imponendosi con autorità sul campo della Consultinvest Loreto Pesaro per 83-60. Una prestazione convincente quella dei Raggisolaris, che dopo un avvio complicato prendono il controllo della partita già nel secondo quarto, arrivando all’intervallo con 19 punti di vantaggio. A trascinare i faentini è Stankevicius, autore di 29 punti, ma a fare la differenza è soprattutto una prova collettiva di grande solidità.
I padroni di casa partono meglio e approfittano di alcune disattenzioni difensive di Faenza per portarsi sul 12-6. La risposta degli ospiti arriva con Stankevicius, che mette a segno nove punti nel primo periodo e permette alla Tema Sinergie di ribaltare il risultato, chiudendo il quarto avanti 16-14.
La svolta arriva nel secondo parziale. Dopo il 18-18, i Raggisolaris cambiano decisamente ritmo: Bertetti colpisce dall’arco per il 23-18, Riva firma una schiacciata che vale il 25-18 e Stankevicius continua a trovare con regolarità la via del canestro, aggiungendo altri nove punti al proprio bottino.
Pesaro fatica a contenere l’attacco faentino e all’intervallo il tabellone segna 39-20 per la Tema Sinergie, accompagnata dagli applausi dei numerosi tifosi arrivati dalla Romagna.
Nella ripresa la Consultinvest prova a reagire affidandosi a Weibert, ma Faenza non concede spazio alla rimonta. Le triple di Stankevicius e Bertetti portano il vantaggio sul 51-27, mettendo di fatto al sicuro il risultato già nel terzo quarto, che si conclude sul 60-38.
Negli ultimi dieci minuti i Raggisolaris continuano a gestire il vantaggio senza abbassare l’intensità, toccando anche il massimo divario di 25 punti prima di chiudere la sfida sull’83-60.
Oltre ai 29 punti di Stankevicius, vanno in doppia cifra Marcucci con 12, Bertetti e Romano con 11 e Riva con 10. A confermare la qualità della prestazione anche i numeri: Faenza chiude con 12 triple realizzate su 23 tentativi e domina a rimbalzo, conquistandone 43 contro i 32 degli avversari.
La vittoria porta ancora una volta la firma dello staff composto da Pio e Piazza, che ha guidato la squadra in assenza dello squalificato Pansa. L’allenatore tornerà in panchina domenica 1° novembre, quando la Tema Sinergie ospiterà Avellino per il prossimo impegno di campionato.
Il tabellino
Consultinvest Loreto Pesaro – Tema Sinergie Faenza 60-83 (14-16, 20-39, 38-60).
Consultinvest Loreto Pesaro: Cornis 10, Baldi 12, Panichi, Errede 3, Weibert 13, Sablich 5, Tognacci 8, Giorgi 8, Mozzi 1, Pasquini ne. All. Ceccarelli.
Tema Sinergie Faenza: Riva 10, Stankevicius 29, Sy, Bertetti 11, Susanni 2, Tampieri ne, Rossi 2, Marcucci 12, Di Pizzo, Romano 11, Campori 6. All. Pio.
Arbitri: Marianetti, Valletta e Menicali.
Note: tiri da due Pesaro 12/31, Faenza 19/40; tiri da tre Pesaro 9/26, Faenza 12/23; tiri liberi Pesaro 9/16, Faenza 9/19; rimbalzi Pesaro 32, Faenza 43. Uscito per cinque falli Susanni.