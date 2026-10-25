La Tema Sinergie Faenza domina a Pesaro: vittoria per 83-60, Stankevicius trascina i Raggisolaris con 29 punti

La Tema Sinergie Faenza conquista la seconda vittoria consecutiva in trasferta imponendosi con autorità sul campo della Consultinvest Loreto Pesaro per 83-60. Una prestazione convincente quella dei Raggisolaris, che dopo un avvio complicato prendono il controllo della partita già nel secondo quarto, arrivando all’intervallo con 19 punti di vantaggio. A trascinare i faentini è Stankevicius, autore di 29 punti, ma a fare la differenza è soprattutto una prova collettiva di grande solidità.

I padroni di casa partono meglio e approfittano di alcune disattenzioni difensive di Faenza per portarsi sul 12-6. La risposta degli ospiti arriva con Stankevicius, che mette a segno nove punti nel primo periodo e permette alla Tema Sinergie di ribaltare il risultato, chiudendo il quarto avanti 16-14.

La svolta arriva nel secondo parziale. Dopo il 18-18, i Raggisolaris cambiano decisamente ritmo: Bertetti colpisce dall’arco per il 23-18, Riva firma una schiacciata che vale il 25-18 e Stankevicius continua a trovare con regolarità la via del canestro, aggiungendo altri nove punti al proprio bottino.

Pesaro fatica a contenere l’attacco faentino e all’intervallo il tabellone segna 39-20 per la Tema Sinergie, accompagnata dagli applausi dei numerosi tifosi arrivati dalla Romagna.

Nella ripresa la Consultinvest prova a reagire affidandosi a Weibert, ma Faenza non concede spazio alla rimonta. Le triple di Stankevicius e Bertetti portano il vantaggio sul 51-27, mettendo di fatto al sicuro il risultato già nel terzo quarto, che si conclude sul 60-38.

Oltre ai 29 punti di Stankevicius, vanno in doppia cifra Marcucci con 12, Bertetti e Romano con 11 e Riva con 10. A confermare la qualità della prestazione anche i numeri: Faenza chiude con 12 triple realizzate su 23 tentativi e domina a rimbalzo, conquistandone 43 contro i 32 degli avversari.