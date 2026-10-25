Morto a 98 anni l’appuntato Vincenzo Magnani: il cordoglio dell’Associazione Carabinieri di Faenza

È morto all’età di 98 anni Vincenzo Magnani, appuntato dei Carabinieri, ricordato con affetto dalla sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Faenza, che ha annunciato la sua scomparsa esprimendo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Magnani aveva mantenuto un forte legame con l’Arma e con l’associazione, tanto che i familiari hanno scelto di destinare alla sezione le offerte raccolte in sua memoria, come segno di riconoscenza per una realtà alla quale era particolarmente legato.

La camera ardente sarà allestita da lunedì 26 ottobre, nel pomeriggio, all’obitorio dell’ospedale di Faenza, mentre i funerali saranno celebrati martedì 27 ottobre alle 10.15 nella chiesa della Beata Vergine del Paradiso, con partenza dall’obitorio. Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero dell’Osservanza.