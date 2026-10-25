“Sport valore Comune”: candidature aperte fino al 15 novembre per premiare atleti, squadre e volontari ravennati

Foto d'archivio

C’è tempo fino al 15 novembre per segnalare gli atleti, le squadre e i volontari che si sono distinti nel panorama sportivo ravennate e che potranno essere premiati durante la quinta edizione di “Sport valore Comune”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Ravenna per valorizzare le eccellenze sportive del territorio, culminerà nella cerimonia in programma martedì 1° dicembre alle 18 al Teatro Alighieri, durante la quale saranno celebrati i risultati raggiunti nel corso della stagione sportiva 2026.

Il riconoscimento è rivolto agli atleti e alle atlete ravennati, oppure tesserati per società sportive del territorio, che abbiano ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive discipline, sia a livello nazionale sia internazionale.

Potranno essere candidati gli atleti e le squadre classificati nei primi tre posti di campionati nazionali, europei o mondiali organizzati dalle federazioni riconosciute dal Coni o dalle confederazioni del Comitato italiano paralimpico (Cip). Per le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva (Eps o Epsp), il riconoscimento sarà invece riservato a chi ha conquistato il primo posto. Saranno inoltre ammessi gli atleti convocati nelle rispettive rappresentative nazionali, comprese quelle giovanili, nelle discipline olimpiche e paralimpiche.

Accanto ai risultati agonistici, l’iniziativa intende riconoscere anche l’impegno di chi contribuisce quotidianamente alla vita delle associazioni sportive. Ogni società potrà infatti segnalare volontari e volontarie che abbiano prestato la propria attività per almeno vent’anni, valorizzando così un lavoro spesso svolto lontano dai riflettori ma fondamentale per il funzionamento delle realtà sportive locali. Ogni nominativo potrà ricevere il riconoscimento una sola volta.

Le società sportive hanno già ricevuto una comunicazione dal Comune con le indicazioni per partecipare e dovranno trasmettere l’apposita scheda di segnalazione entro il 15 novembre, inviandola all’indirizzo di posta elettronica uffsport@comune.ra.it.

Insieme alla candidatura sarà possibile allegare fotografie o brevi filmati che documentino i momenti più significativi dei successi ottenuti. I video dovranno essere in un formato standard, come mp4, mov o avi, con risoluzione HD, preferibilmente in orizzontale, e avere una durata complessiva massima di due minuti per ciascuna società sportiva.

Nel caso in cui vengano conseguiti risultati sportivi dopo la scadenza del 15 novembre, le società sono invitate a informare tempestivamente l’ufficio Sport del Comune, affinché possano essere valutati.