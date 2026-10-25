Trecento persone a tavola per il Civico 25 di Castel Bolognese: a Conselice arriva la celebre Trattoria Nennella di Napoli

Trecento persone hanno partecipato mercoledì 21 ottobre, al ristorante Il Gabbiano di Conselice, alla serata che ha riunito la celebre Trattoria Nennella di Napoli e il Civico 25 – Il Gusto dell’Inclusione di Castel Bolognese, dando vita a un evento che ha unito la tradizione gastronomica partenopea a un progetto impegnato a promuovere opportunità di lavoro e inclusione per le persone con difficoltà.

La Trattoria Nennella, conosciuta per la sua cucina popolare e per l’atmosfera che accompagna il servizio, ha portato in Romagna alcuni dei piatti più rappresentativi della tradizione napoletana, tra cui la pasta e patate con scamorza e le polpette al sugo. Ad affiancare la realtà partenopea sono stati i ragazzi del Civico 25, protagonisti di un’esperienza nata a Castel Bolognese con l’obiettivo di valorizzare le capacità individuali attraverso il lavoro, offrendo occasioni concrete di partecipazione e crescita personale.

Una collaborazione che ha richiamato un pubblico numeroso, trasformando la cena in un’occasione per far conoscere il progetto e il suo impegno quotidiano a favore dell’inclusione. «Ieri sera non abbiamo semplicemente organizzato una cena. Abbiamo dimostrato che quando le persone si uniscono per qualcosa di bello, possono accadere cose straordinarie», racconta Eugenio Iannella, fondatore del Civico 25, ricordando l’emozione di vedere i ragazzi del progetto coinvolti in una serata alla quale hanno preso parte 300 persone.

«Il Civico 25 nasce da una convinzione: nessuno deve sentirsi escluso, nessuno deve essere giudicato per le proprie difficoltà e soprattutto nessuno deve sentirsi dire che non ce la può fare», prosegue Iannella, che sottolinea come il valore dell’iniziativa vada oltre il successo di pubblico e riguardi soprattutto le possibilità offerte alle persone di esprimere le proprie capacità.

Il fondatore del Civico 25 ha quindi ringraziato la Trattoria Nennella per aver aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione la propria esperienza e contribuendo a creare un momento di incontro tra due realtà geograficamente lontane, ma accomunate dall’attenzione alle persone. «Ieri sera abbiamo riempito 300 posti, ma soprattutto abbiamo riempito 300 cuori. Questo è il vero significato del nostro progetto. Non cerchiamo compassione, ma opportunità. Non vogliamo parlare soltanto di inclusione: vogliamo farla vivere, ogni giorno, attraverso il lavoro e la vita reale», afferma Iannella.

Un messaggio che il fondatore ribadisce anche parlando dei ragazzi coinvolti nel percorso: «Perché i nostri ragazzi non hanno bisogno di essere compatiti. Hanno bisogno di essere riconosciuti per ciò che valgono».

Alla realizzazione della serata hanno contribuito, oltre alla Trattoria Nennella e al ristorante Il Gabbiano di Conselice, anche il Pastificio Di Martino e Nolano Italia, insieme alle persone che hanno collaborato all’organizzazione e alle famiglie dei ragazzi del Civico 25.

L’appuntamento rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso del progetto di Castel Bolognese, che attraverso il lavoro, gli incontri e le collaborazioni con altre realtà cerca di promuovere una cultura dell’inclusione fondata sul riconoscimento delle capacità e sulla possibilità di costruire una propria autonomia.