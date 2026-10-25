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Un omicidio da risolvere tra gli scaffali: torna “Delitto in Biblioteca” alla Maria Goia di Cervia
La Biblioteca comunale Maria Goia di Cervia si trasformerà per una sera nella scena di un misterioso omicidio, chiamando i partecipanti a vestire i panni degli investigatori. Giovedì 29 ottobre, alle 20, torna a grande richiesta “Delitto in Biblioteca”, il gioco investigativo a squadre che questa volta proporrà il caso “Indagine 002. Omicidio a Hollywood”, ideato da CP Productions.
L’appuntamento si svolgerà negli spazi della biblioteca di Circonvallazione Sacchetti 111, che per l’occasione diventeranno lo scenario di un’indagine da condurre attraverso indizi, osservazioni e ragionamenti.
I partecipanti saranno suddivisi in squadre e dovranno collaborare per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il responsabile e arrivare alla soluzione del caso. Una sfida che metterà alla prova le capacità di deduzione, l’attenzione ai dettagli e soprattutto il lavoro di gruppo, trasformando la biblioteca in uno spazio di gioco e partecipazione.
L’iniziativa, rivolta in particolare agli appassionati di misteri e investigazioni, è consigliata a partire dai 16 anni. Considerata la natura interattiva dell’attività, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.
Per partecipare è possibile compilare il modulo di iscrizione online oppure contattare direttamente la Biblioteca Maria Goia al numero 0544 979384.