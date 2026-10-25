Un omicidio da risolvere tra gli scaffali: torna “Delitto in Biblioteca” alla Maria Goia di Cervia

I partecipanti saranno suddivisi in squadre e dovranno collaborare per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il responsabile e arrivare alla soluzione del caso. Una sfida che metterà alla prova le capacità di deduzione, l’attenzione ai dettagli e soprattutto il lavoro di gruppo, trasformando la biblioteca in uno spazio di gioco e partecipazione.