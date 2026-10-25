Una messa per ricordare Enrico Mattei e i lavoratori dell’ENI scomparsi: commemorazione a Ravenna con l’arcivescovo Ghizzoni

Ravenna ricorderà Enrico Mattei, fondatore e primo presidente dell’ENI, nel 64° anniversario della sua scomparsa, con una messa in programma martedì 27 ottobre alle 18 nella parrocchia di San Giuseppe Operaio, in viale Mattei. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, e sarà dedicata anche alla memoria di tutti i lavoratori scomparsi del gruppo ENI.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per rendere omaggio alla figura di Mattei e ai tanti collaboratori che, nel corso degli anni, hanno contribuito allo sviluppo industriale ed economico del territorio ravennate, dove le attività energetiche e petrolchimiche hanno avuto un ruolo importante nella crescita della città.

Alla cerimonia parteciperanno i lavoratori dello stabilimento, le organizzazioni sindacali e le autorità cittadine, insieme agli ex dipendenti e ai familiari dei colleghi scomparsi.

La commemorazione assume quest’anno un significato particolare perché coincide con il centenario della nascita dell’AGIP, fondata nel 1926 e successivamente confluita nell’ENI. Una ricorrenza che richiama anche il legame storico tra Ravenna e il settore energetico, attraverso il distretto ENI e il polo petrolchimico, che continuano a rappresentare realtà significative per l’economia locale.