Violenza contro le donne, a Ravenna un corso di alta formazione per avvocati, magistrati e operatori. Incontri aperti anche ai cittadini

Prenderà il via martedì 27 ottobre a Ravenna un corso di alta formazione dedicato al riconoscimento e al contrasto della violenza contro le donne, con l’obiettivo di rafforzare le competenze dei professionisti e favorire la collaborazione tra le diverse istituzioni e i servizi del territorio. Il percorso, promosso dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, si articolerà in 14 incontri pomeridiani, da ottobre 2026 a maggio 2027, aperti anche alla cittadinanza.

Il corso, dal titolo “Pari opportunità e principi di non discriminazione. Strumenti di riconoscimento e contrasto della violenza contro le donne: profili giuridici e operativi”, nasce per offrire strumenti comuni a chi, nell’ambito della propria professione, si trova ad affrontare situazioni di violenza di genere, dalla prevenzione alla tutela delle vittime.

L’iniziativa si rivolge in particolare ad avvocati, magistrati, operatori dei servizi sociali, psicologi, personale sanitario e operatori di Polizia giudiziaria, con un’impostazione interdisciplinare che punta a mettere in relazione competenze giuridiche, sanitarie e sociali.

La presentazione ufficiale e la prima lezione si terranno martedì 27 ottobre, dalle 14 alle 18, nella Sala Nullo Baldini del Palazzo della Provincia di Ravenna. L’incontro inaugurale, intitolato “La dimensione della violenza nel tempo e nello spazio”, aprirà un percorso formativo che proseguirà fino alla primavera del prossimo anno.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in collaborazione con diverse realtà istituzionali e professionali del territorio, tra cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, l’Ordine dei Medici e la Consigliera di Parità, con il patrocinio della Provincia di Ravenna.

Uno degli obiettivi principali è favorire un approccio condiviso e coordinato tra i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne, migliorando la capacità di riconoscere le situazioni di rischio e di attivare gli strumenti di tutela e contrasto.

La partecipazione agli incontri sarà aperta anche ai cittadini, offrendo quindi un’occasione di approfondimento su un tema che coinvolge non soltanto gli operatori del settore, ma l’intera comunità.