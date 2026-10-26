Alfonsine, dieci anni per Le Tradizioni di Nick: venerdì 30 ottobre la festa
Un traguardo importante per Nicola Gentile, meglio conosciuto come Nick, che il 27 ottobre festeggia i dieci anni dall’apertura del suo ristorante Le Tradizioni di Nick ad Alfonsine. Un anniversario che corona un percorso imprenditoriale iniziato oltre trent’anni fa nell’attività di famiglia e proseguito con la gestione di diversi locali.
Nel corso della sua carriera, Gentile ha maturato una lunga esperienza nel mondo della ristorazione, conquistando anche il titolo di miglior pizzaiolo di Ravenna nell’ambito del programma televisivo «Best in Town», trasmesso su Sky.
Per celebrare il decennale è stata organizzata una serata speciale, in programma venerdì 30 ottobre, nell’ambito del format “Privè di Nick”, che propone un mix di gastronomia, musica e divertimento ispirato agli anni Novanta e Duemila. Durante l’evento sarà offerto un brindisi per condividere la ricorrenza con i presenti.
Il titolare ha voluto inoltre esprimere la propria gratitudine alla famiglia, allo staff e alla clientela che hanno contribuito alla crescita del locale nel corso degli anni.