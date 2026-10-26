Alfonsine, dieci anni per Le Tradizioni di Nick: venerdì 30 ottobre la festa

Per celebrare il decennale è stata organizzata una serata speciale, in programma venerdì 30 ottobre, nell’ambito del format “Privè di Nick”, che propone un mix di gastronomia, musica e divertimento ispirato agli anni Novanta e Duemila. Durante l’evento sarà offerto un brindisi per condividere la ricorrenza con i presenti.

Il titolare ha voluto inoltre esprimere la propria gratitudine alla famiglia, allo staff e alla clientela che hanno contribuito alla crescita del locale nel corso degli anni.