Alfonsine, Logicarredo festeggia 30 anni di attività: brindisi con il sindaco Riccardo Graziani

Trent’anni di attività nel settore dell’arredamento e della progettazione d’interni. Logicarredo ha festeggiato domenica 25 ottobre il proprio anniversario con un momento di incontro e convivialità nello showroom di via Reale 112, ad Alfonsine, insieme a clienti, cittadini e amici.

Ai festeggiamenti hanno partecipato anche il sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani, l’assessora Elisa Vardigli e Chiara Venturi, direttrice di Confesercenti Lugo e Faenza.

Fondata nel 1996 dal geometra Stefano, l’azienda è oggi gestita insieme al fratello Roberto, con il supporto della famiglia. Nel corso della giornata, i visitatori hanno potuto condividere un brindisi e un ricco buffet accompagnato dalla musica, visitando gli spazi espositivi, che ospitano anche una mostra di pittura. Accanto all’attività di progettazione e arredamento, lo showroom propone inoltre promozioni dedicate a materassi e poltrone relax.

Nel suo intervento, il sindaco Riccardo Graziani ha sottolineato il valore del commercio di prossimità, complimentandosi con l’azienda per la capacità di raggiungere un traguardo importante in una fase complessa per il tessuto economico.