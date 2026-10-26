Bassa Romagna: un nuovo servizio per verificare la posizione della propria casa rispetto ai fiumi

Il sindaco referente per la Protezione civile, Matteo Giacomoni.

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha attivato sul proprio sito un servizio che consente a chiunque di verificare la posizione della propria abitazione rispetto ai fiumi.

Nello specifico, il servizio, sviluppato e realizzato dal servizio Sit (Sistema Informativo Territoriale) dell’Unione, è in grado di rilevare – semplicemente inserendo un qualsiasi indirizzo del territorio – in quale fascia di distanza dai fiumi ci si trova tra quelle previste dal piano di Protezione civile della Bassa Romagna: sotto i 300 metri, tra 300 e 1.000 metri e oltre i 1.000 metri.

“Conoscere la posizione della propria abitazione rispetto al fiume è fondamentale oggi, perché permette ai cittadini di sapere già quali azioni preventive ed emergenziali saranno attuate in quella specifica area – spiega il sindaco referente per la Protezione civile, Matteo Giacomoni -. La conoscenza del rischio e di cosa deve essere fatto in caso di emergenza è ciò che consente di essere efficaci e veloci nella risposta, contenere i danni, evitare conseguenze drammatiche. Questo rende i cittadini e i residenti più consapevoli e pronti a rispondere, alleggerendo anche la sensazione di essere impreparati davanti a un potenziale pericolo. In caso di ordini di evacuazione, ad esempio, se si vive a meno di 300 metri dal fiume è nota la necessità di lasciare immediatamente la propria abitazione, mentre man mano che ci si allontana dal fiume le misure variano, anche se, ovviamente, non vanno per questo sottovalutate. Con questo servizio le persone potranno conoscere esattamente in quale fascia si trova la propria abitazione, semplificando anche comunicazioni e azioni in emergenza”.

Le tre fasce sono state determinate a seguito degli eventi che hanno interessato la Bassa Romagna e sono definite all’interno del Piano di emergenza.

I cittadini che volessero conoscere la fascia di distanza della propria abitazione dai fiumi del territorio possono andare sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e, nella sezione “Siti tematici” della homepage, cliccare su “Verifica la distanza dal fiume – SIT” per accedere al servizio.

Si ricorda che il sistema di allertamento dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna prevede diversi modi per rimanere informati in tempo reale. Oltre al sito www.labassaromagna.it e alle pagine social dell’Unione e dei Comuni, è attivo anche Alert system, un sistema gratuito che avvisa i cittadini con una telefonata se sono in arrivo eventi atmosferici di rilevante criticità e viene utilizzato solo in caso di reale emergenza o pericolo (maggiori informazioni sono disponibili al link www.labassaromagna.it/Servizi/Iscriviti-all-Alert-System).

Sono attivi inoltre il canale Telegram delle emergenze, al quale è possibile iscriversi attraverso il link https://t.me/bassaromagnaemergenze, e il canale Whatsapp (www.whatsapp.com/channel/0029Va8y5jS1SWsrOXJqS93h); le comunicazioni sui due canali sono le medesime.