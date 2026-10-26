Bidoncini non ritirati e topi, così il servizio porta a porta non funziona

C’è poi il problema del decoro urbano. Le file di bidoncini lasciati sui marciapiedi sono spesso ingombranti e, nelle strade dove i passaggi pedonali sono già stretti, finiscono talvolta per ostacolare il transito.

Credo che, se il porta a porta funzionasse davvero con puntualità e regolarità, la situazione sarebbe diversa. Invece, aumentano le lamentele, insieme ai disagi e alla presenza dei topi. Mi chiedo quindi quale sia l’utilità di un sistema che, almeno per quanto vedo, non sta dando i risultati sperati.