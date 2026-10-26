Centro per le Famiglie, nuova sede a Russi: inaugurazione il 30 ottobre

A Russi apre una nuova sede del Centro per le Famiglie dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, con servizi di ascolto e sostegno alla genitorialità, attività per adolescenti e percorsi dedicati ai primi mille giorni di vita dei bambini. L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 30 ottobre, alle 17, nei locali di via Trieste 1. La nuova sede distaccata punta a rendere più accessibili i servizi alle famiglie del territorio, con particolare attenzione ai genitori e ai figli nelle diverse fasi della crescita.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Russi, Valentina Palli, alle 17.30 la coordinatrice del Centro per le Famiglie, Claudia Mosciatti, presenterà le attività e le opportunità offerte dal servizio. Alle 18 sono previsti laboratori per bambine e bambini.

Il Centro per le Famiglie è un servizio promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, rivolto prioritariamente ai nuclei con figli. Oltre a fornire informazioni e orientamento sui servizi educativi, scolastici, sanitari e sociali, propone percorsi di sostegno alla genitorialità, iniziative per favorire la solidarietà e l’aiuto reciproco e attività realizzate in rete con i soggetti del territorio.

«Siamo contenti di poter dare il benvenuto a Russi al Centro per le Famiglie, perché avere un riferimento vicino e facilmente accessibile si traduce in sostegno concreto alle vulnerabilità delle famiglie del nostro territorio», afferma l’assessora alle Politiche sociali Eleonora Mazzoni.

L’apertura rientra in un’iniziativa sperimentale della Regione Emilia-Romagna, realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, per rafforzare la rete dei Centri per la famiglia attraverso l’attivazione di sedi distaccate, denominate “punti Spoke”. Russi è il Comune individuato nel distretto Ravenna-Russi-Cervia per ampliare la presenza del servizio.

Le attività si concentrano su due ambiti principali: l’ascolto e il sostegno degli adolescenti e dei loro genitori, da una parte, e l’accompagnamento delle famiglie nei primi mille giorni di vita dei bambini, dall’altra.

Già nel 2025 il Comune aveva avviato iniziative rivolte agli adolescenti e ai familiari, tra cui H2Officina e il progetto Wave. Dall’inizio del 2026 queste attività sono passate sotto il coordinamento del Centro per le Famiglie, che ne ha mantenuto l’impostazione ampliandone i contenuti anche con serate di approfondimento insieme a esperti. È stato inoltre confermato lo Sportello gratuito di ascolto per genitori e minori, insieme ai gruppi di parola dedicati alle fragilità che possono emergere durante la crescita.

«La presenza a Russi di una sede del Centro per le Famiglie – prosegue Mazzoni – ci permetterà di ampliare il raggio di azione, con iniziative e interventi a sostegno di un’altra fase delicata: i primi 1.000 giorni di vita, quando identità, ritmi e quotidianità subiscono una vera e propria metamorfosi, un momento delicato che può trovare impreparati e fragili, per cui prevedere sostegno e vicinanza è fondamentale per porre solide basi alla nascita di un nuovo nucleo».

La sede si rivolge alle famiglie italiane e straniere con figli da zero a 18 anni, alle coppie interessate all’adozione o all’affido e alle persone che desiderano diventare una risorsa attiva per la comunità. Tra i servizi disponibili ci sono lo sportello Informafamiglie&Bambini, il sostegno alla genitorialità nei primi mille giorni, il punto d’ascolto per genitori di bambini da zero a 12 anni, il counseling per famiglie con figli adolescenti, i gruppi di confronto per genitori, la mediazione familiare, i gruppi di parola per bambini e ragazzi che affrontano la separazione dei genitori, oltre ai percorsi informativi e di accompagnamento per l’affido e l’adozione.

Tra le iniziative già in programma a Russi ci sono le passeggiate “Famiglie in cammino”, rivolte ai genitori in attesa e alle famiglie con bambini in passeggino o fascia, con ritrovo in piazza Farini dalle 9.30 alle 11.30. I prossimi appuntamenti sono fissati per lunedì 16 e 30 novembre e lunedì 14 dicembre.

Prosegue anche “FondamentalMente”, uno spazio dedicato alle famiglie con bambini da zero a tre anni, con attività guidate da un’educatrice nella sede di via Trieste 1. Gli incontri sono previsti il 9 e 23 novembre e il 7 e 21 dicembre, dalle 9.30 alle 11.30.

Per i bambini dagli otto agli undici anni e i loro genitori sono inoltre previsti laboratori creativi gratuiti alla Biblioteca comunale di via Godo Vecchia 10, dalle 17 alle 18.30: giovedì 19 novembre si terrà “Donne eroine”, mentre giovedì 17 dicembre è in programma “Christmas lab: magici elfi”.

Per preadolescenti e adolescenti continuano le attività di H2Officina-Wave all’ex Lavatoio di via Godo Vecchia, dalle 19 alle 22, con serate dedicate alla socializzazione, ai giochi, agli anime, al confronto e alla creatività. Il calendario prosegue il 27 ottobre con una serata di film horror e patatine, il 3 novembre con i giochi di ruolo, il 10 novembre con “Anime Night” e il 17 novembre con un quiz sugli anime. Sono inoltre previsti incontri con uno psicologo, attività di podcast, una serata internazionale e la tombola.