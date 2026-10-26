Cultura a Faenza, il Comune coinvolge 100 cittadini nelle scelte per il futuro

A Faenza saranno 100 cittadini a contribuire alla definizione delle linee guida per le future politiche culturali della città. Il Comune ha avviato un percorso partecipativo che porterà alla stesura di un documento di indirizzo per il Piano Strategico della Cultura e della Sostenibilità, nel quadro del riconoscimento di Faenza come Città Creativa UNESCO per l’artigianato e le arti popolari, ottenuto nel 2025.

Il progetto, avviato a ottobre e della durata complessiva di 12 mesi, è co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando Partecipazione 2026, previsto dalla legge regionale 15/2018. È uno dei sette progetti finanziati in regione nell’ambito della Linea B, dedicata ai percorsi deliberativi rappresentativi, che puntano a coinvolgere nelle decisioni pubbliche anche persone normalmente poco presenti nei tradizionali momenti di consultazione.

Il gruppo di 100 cittadini sarà individuato con l’obiettivo di rappresentare la pluralità della comunità faentina, dando spazio a generazioni, esperienze, condizioni e punti di vista differenti, anche attraverso un meccanismo di estrazione. Al percorso prenderanno parte anche gli operatori del mondo culturale e creativo, le realtà organizzate del territorio e altri soggetti rappresentativi della comunità locale.

L’obiettivo non è soltanto raccogliere opinioni, ma offrire ai partecipanti uno spazio strutturato per informarsi, confrontarsi e approfondire i temi strategici per lo sviluppo culturale della città, fino alla formulazione di proposte e raccomandazioni condivise. Il lavoro del gruppo si svolgerà nei primi mesi del 2027 e si concluderà con la consegna alla Giunta comunale del documento elaborato dai cittadini, che contribuirà a orientare la successiva stesura del Piano Strategico della Cultura e della Sostenibilità.

Il percorso si inserisce nella strategia avviata dopo il riconoscimento di Faenza nella rete mondiale delle Città Creative UNESCO, nel cluster Crafts and Folk Art (Artigianato e Arti Popolari), ottenuto nel 2025. Un riconoscimento legato alla tradizione ceramica faentina, ma che apre anche prospettive di sviluppo in cui patrimonio culturale, linguaggi contemporanei, creatività, innovazione, sostenibilità e inclusione possano dialogare.

Il futuro Piano Strategico punta a mettere in relazione il saper fare ceramico con l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, oltre a individuare possibili connessioni con la rigenerazione urbana e il rapporto tra spazio pubblico e comunità. Tra gli obiettivi c’è anche la creazione di una rete tra botteghe e laboratori ceramici, operatori culturali, musei, scuole, formazione e ricerca, per rafforzare l’ecosistema culturale e creativo locale.

In questa direzione sono già stati avviati alcuni tavoli di co-progettazione con gli operatori culturali della città. Il confronto riguarda idee e progetti, ma anche le principali sfide delle politiche culturali: dall’accessibilità e dall’ampliamento della partecipazione al coinvolgimento delle nuove generazioni, dalla sostenibilità delle iniziative e degli spazi culturali alla costruzione di reti e collaborazioni, fino al rapporto tra cultura, creatività, formazione, innovazione e sviluppo del territorio.

Il percorso partecipativo intende quindi allargare il confronto oltre le istituzioni e gli operatori del settore, riconoscendo alla cultura un ruolo nella qualità della vita e nell’identità della comunità. Cittadini e realtà culturali e creative saranno chiamati a mettere a disposizione esperienze, idee e punti di vista attraverso un processo formalizzato e trasparente.