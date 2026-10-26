Da Massa Lombarda a Roma, la “Saffo” di Luigi Folli in mostra al Palatino

Da Massa Lombarda alle sale espositive del Palatino, a Roma. Un dipinto legato alla storia sanitaria del territorio lughese entra in una mostra dedicata a una delle figure più celebri della poesia greca antica. È Saffo sulla rupe di Leucade, opera di Luigi Folli databile tra il 1860 e il 1869 circa, appartenente alle collezioni dell’AUSL della Romagna ed esposta per la prima volta alle Uccelliere Farnesiane nell’ambito della mostra Saffo. Lo spirito della poesia.

L’esposizione, aperta al pubblico dal 15 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, è promossa dal Ministero della Cultura e dal Parco archeologico del Colosseo ed è curata da Silvia Romani. Il percorso espositivo esplora la figura di Saffo, poetessa dell’isola di Lesbo e protagonista della letteratura greca arcaica, attraverso il dialogo tra storia, mito e interpretazioni artistiche.

Per Massa Lombarda e per il patrimonio culturale della Romagna, il prestito rappresenta un’occasione di visibilità fuori dai confini regionali. La tela, conservata nelle collezioni dell’AUSL Romagna, porta infatti con sé anche una storia legata ai luoghi della cura e alla memoria della comunità.

Il patrimonio artistico custodito nei luoghi della sanità

L’opera rientra nel patrimonio valorizzato attraverso La cura attraverso l’arte – Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola, il progetto dell’AUSL Romagna che punta a far conoscere le collezioni storico-artistiche conservate nei luoghi della sanità pubblica.

Attraverso una rete di nuclei museali diffusi sul territorio, il progetto racconta oltre nove secoli di storia sanitaria e sociale, mettendo in relazione le opere con le vicende delle istituzioni e delle comunità che le hanno custodite.

“La presenza della Saffo di Massa Lombarda in una mostra di così alto profilo rappresenta un risultato significativo per La cura attraverso l’arte e per il patrimonio storico-artistico dell’AUSL della Romagna – sottolinea Sonia Muzzarelli, conservatrice del patrimonio storico-artistico aziendale -. È un’occasione per far conoscere, anche al di fuori del nostro territorio, opere che testimoniano il legame tra le istituzioni sanitarie, le comunità e la storia dell’arte. Portare questa tela a Roma significa dare visibilità all’identità culturale della Romagna e dimostrare come il patrimonio conservato nei luoghi della cura possa diventare una risorsa condivisa”.

Dalla poetessa Saffo alle benefattrici della Romagna

La mostra offre anche lo spunto per guardare a un altro aspetto della memoria del territorio: il ruolo delle donne che, in epoche diverse, hanno contribuito alla crescita della sanità pubblica attraverso donazioni e lasciti.

Se Saffo ha affidato alla poesia una voce capace di attraversare i secoli, le benefattrici che hanno sostenuto le istituzioni sanitarie romagnole hanno lasciato un segno concreto nelle comunità, mettendo risorse e patrimoni al servizio degli altri.

Sono storie differenti, ma accomunate dalla capacità di lasciare qualcosa destinato a durare oltre la propria esistenza. Un’eredità che, nel caso delle benefattrici, continua a vivere nelle strutture, nei servizi e nel patrimonio che hanno contribuito a sostenere.