Delpiano (ADBPO) ad Ecosistema Urbano: “contro allagamenti e alluvioni, togliere cemento e frenare le acque a monte”

Le città devono adattare la gestione delle acque piovane a precipitazioni sempre più intense, riducendo l’impermeabilizzazione del suolo e rallentando il deflusso dell’acqua prima che raggiunga le reti idrauliche. È questa la linea indicata da Alessandro Delpiano, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), intervenuto alla presentazione del rapporto annuale Ecosistema Urbano di Legambiente, dedicato alla qualità ambientale dei 106 capoluoghi italiani e che quest’anno vede Mantova al primo posto.

Secondo Delpiano, le reti idrauliche urbane sono state progettate sulla base di condizioni climatiche che non corrispondono più a quelle attuali. «Le nostre reti idrauliche urbane non sono rotte, sono fuori taratura. Sono state progettate correttamente, con i criteri del loro tempo, su curve di possibilità pluviometrica che oggi non descrivono più il clima che abbiamo», ha sottolineato.

Il problema, ha spiegato, non riguarda soltanto la quantità d’acqua che raggiunge le reti durante i temporali, ma anche la velocità con cui vi arriva. L’impermeabilizzazione dei suoli accelera infatti il deflusso, concentrando in pochi minuti portate che le infrastrutture esistenti non sono più in grado di gestire.

Ampliare le reti non è però una soluzione praticabile ovunque. «Anche con tutte le risorse disponibili, non si possono ampliare ovunque le reti», ha osservato Delpiano, richiamando i limiti fisici dei centri urbani, dove il sottosuolo è già occupato da altri servizi e i vincoli storici e archeologici rendono spesso difficili nuovi scavi.

«Se non possiamo aumentare la capacità della rete a valle, l’unica leva che ci resta è ridurre la portata di quello che arriva, cioè agire a monte. Non è una preferenza culturale per il verde, è l’unico grado di libertà fisico che il problema ci lascia», ha aggiunto.

Da qui la necessità di puntare anche sulle nature-based solutions, le soluzioni basate sulla natura, attraverso interventi di de-impermeabilizzazione, superfici permeabili, aree verdi e sistemi per raccogliere e favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche. L’obiettivo è trattenere l’acqua dove cade e rallentarne il percorso verso le reti di drenaggio.

Queste misure, già applicabili nei contesti urbani, possono produrre risultati significativi se realizzate in modo diffuso e coordinate tra loro. Non è sufficiente, secondo Delpiano, un singolo intervento dimostrativo: a fare la differenza è la somma di molte opere distribuite sul territorio.

Se correttamente progettate e mantenute, le soluzioni basate sulla natura possono contribuire contemporaneamente a ridurre il rischio di allagamenti, contrastare l’aumento delle temperature nelle città e limitare l’inquinamento delle acque.

«Un collettore più grande risolve il problema della quantità. Un intervento anche di de-impermeabilizzazione ben progettato può affrontare anche l’isola di calore e il carico inquinante, senza incremento di costi», ha evidenziato il segretario generale dell’ADBPO. Ridurre l’acqua piovana che confluisce nelle reti fognarie miste permette inoltre di contenere gli scarichi non trattati nei fiumi durante i nubifragi.

La strategia proposta non prevede quindi di sostituire integralmente le infrastrutture tradizionali con il verde, ma di affiancare le due tipologie di intervento. «Il messaggio non è verde al posto di grigio, è verde prima del grigio, e grigio dove il verde non basta», ha precisato Delpiano.

Le risorse e gli strumenti per intervenire, secondo il responsabile dell’Autorità di bacino, sono già disponibili. La sfida consiste nell’orientare gli investimenti verso opere capaci di generare più benefici contemporaneamente, integrando infrastrutture verdi e blu con quelle tradizionali e considerando insieme la gestione delle acque meteoriche, la qualità dei corpi idrici e la vivibilità degli spazi urbani.

Un altro nodo riguarda i corsi d’acqua tombati, cioè coperti e trasformati in condotte nel corso dei secoli, presenti in molti centri storici e talvolta interferenti con il funzionamento delle reti fognarie. Durante le precipitazioni più intense, questi corsi d’acqua possono andare in pressione e riemergere attraverso i punti più vulnerabili, compresi i tombini della rete fognaria.

«Non è la strada che si allaga, è un fiume che si riprende la sua strada, e noi gli abbiamo costruito sopra», ha affermato Delpiano, richiamando le situazioni di Milano e Bologna.

Per affrontare il problema è necessario innanzitutto censire i tratti tombati e ricostruire le interferenze tra il reticolo idrografico e le infrastrutture urbane. Anche quando le criticità sono note e sono disponibili risorse per intervenire, tuttavia, possono emergere ostacoli amministrativi legati alla sovrapposizione delle competenze tra autorità idrauliche e gestori del servizio idrico integrato.

«Un corso d’acqua tombato che attraversa una città e si intreccia con la rete fognaria sta su un confine che la nostra legislazione non ha previsto. Nella realtà è entrambe le cose nello stesso punto», ha spiegato il segretario generale dell’ADBPO. L’incertezza sulla titolarità degli interventi può infatti rallentare o bloccare le opere di sistemazione e manutenzione.

La proposta avanzata da Delpiano è introdurre un chiarimento normativo che consenta ai gestori del servizio idrico integrato di intervenire sui tratti tombati che condizionano il funzionamento delle reti, definendo con precisione responsabilità e possibilità di riconoscere gli interventi in tariffa.

«Non credo serva una riforma complessiva. Credo serva un chiarimento normativo», ha concluso, indicando nella collaborazione tra Regioni, Comuni, ambiti territoriali ottimali e gestori la strada per superare gli ostacoli amministrativi e rendere operativi gli interventi.