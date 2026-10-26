Faenza festeggia i 100 anni di Giuseppe Mazzoni, il “Pino di Grapela” legato alla sua comunità

Una vita di lavoro, legami familiari e abitudini che raccontano un pezzo della storia di Faenza. C’è anche questo nei cento anni di Giuseppe Mazzoni, per tutti a Pieve Cesato il “Pino di Grapela”, che sabato 24 ottobre ha festeggiato il suo compleanno circondato dall’affetto dei familiari e dall’omaggio delle istituzioni cittadine.

Nato a Faenza il 24 ottobre 1926, Mazzoni ha trascorso la prima parte della sua vita lavorativa nel podere di famiglia, che ha portato avanti fino al 1972. In seguito è passato alla cooperativa L’Operosa, impegnata nelle attività di pulizia del materiale rotabile ferroviario.

La sua storia è rimasta legata al territorio anche dopo il trasferimento nel quartiere San Marco, nella zona Bentini. Fino a un paio di anni fa, infatti, era una presenza abituale al bar del quartiere: un appuntamento quotidiano per stare in compagnia degli amici, giocare a carte e leggere il giornale.

Un’abitudine mantenuta a lungo, così come l’autonomia negli spostamenti. Mazzoni ha continuato a guidare l’auto fino al 2022, quando, a 96 anni, ha scelto autonomamente di non rinnovare più la patente.

Oggi vive circondato dalle attenzioni della figlia Gabriella, sua unica figlia, della famiglia e di una persona che lo assiste quotidianamente.

La festa per il secolo di vita si è svolta in forma intima, con circa trenta persone tra familiari e nipoti. Nel corso della giornata Giuseppe ha ricevuto anche la visita di suor Livia, con cui ha condiviso un momento di raccoglimento e conversazione.