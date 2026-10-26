Fusignano, Paola Babini dialoga con Nicola Samorì al museo San Rocco: al centro la mostra “Supremalia”

Al centro dell’incontro di Fusignano ci sarà proprio la mostra «Supremalia», nelle quale le opere del museo ravennate dialogano con i calchi canoviani della Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti, intrecciando passato e presente. Del resto, Ravenna è stato uno dei luoghi fondamentale della formazione di Samorì, che proprio nella città bizantina ha costruito il proprio immaginario visivo, confrontandosi fin da giovanissimo con la solenne monumentalità dei marmi delle basiliche storiche e con la ricchezza dei gessi dell’Accademia di Belle Arti. Nella sua opera, le immagini antiche vengono messe alla prova da una pittura che afferma continuamente i suoi valori più fisici. La bellezza convive così con la fragilità, la forma con il suo disfacimento, la permanenza con il cambiamento.

La mostra dedicata a Ferriano Giardini rimarrà allestita al museo civico San Rocco fino all’8 novembre ed è visitabile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; è curata da Paolo Trioschi e dal figlio del pittore Giorgio Giardini, è promossa dall’associazione Capit Ravenna e dal Comune di Fusignano, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna e della Regione Emilia-Romagna, e con la collaborazione dell’Accademia di Belle arti di Ravenna e dell’Auser.