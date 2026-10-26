Futsal, il Russi sfiora l’impresa contro la capolista Cosenza: al Pala Valli finisce 5-6
Sconfitta di misura per il Russi che davanti al pubblico delle grandi occasioni del Pala Valli mette in difficoltà la capolista Pirossigeno Cosenza, arrendendosi per 6-5 al termine di un incontro avvincente e rimasto in bilico fino agli ultimi secondi.
La formazione arancionera comincia nel migliore dei modi, trovando il doppio vantaggio con Tommaso Grosso e Michelacci. Gli ospiti, però, rispondono colpo su colpo e ribaltano il risultato, andando all’intervallo avanti 4-3. Nella seconda frazione i calabresi incrementano il margine portandosi sul 5-3, ma il Russi resta in partita e, a meno di un minuto dalla conclusione, riapre i giochi con Michelacci. La rete a porta sguarnita di Mancuso sembra mettere al sicuro il successo del Cosenza, ma Cianciulli replica immediatamente, riportando i padroni di casa a una sola lunghezza di distanza.
Nei secondi conclusivi il Russi tenta il tutto per tutto, senza riuscire a trovare il pareggio. Resta comunque una prova convincente per gli arancioneri, salutati dagli applausi dei tifosi nonostante il risultato sfavorevole.
Il prossimo impegno vedrà il Russi impegnato tra sette giorni sul campo del Formia.