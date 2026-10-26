Futsal, il Russi sfiora l’impresa contro la capolista Cosenza: al Pala Valli finisce 5-6

Sconfitta di misura per il Russi che davanti al pubblico delle grandi occasioni del Pala Valli mette in difficoltà la capolista Pirossigeno Cosenza, arrendendosi per 6-5 al termine di un incontro avvincente e rimasto in bilico fino agli ultimi secondi.

La formazione arancionera comincia nel migliore dei modi, trovando il doppio vantaggio con Tommaso Grosso e Michelacci. Gli ospiti, però, rispondono colpo su colpo e ribaltano il risultato, andando all’intervallo avanti 4-3. Nella seconda frazione i calabresi incrementano il margine portandosi sul 5-3, ma il Russi resta in partita e, a meno di un minuto dalla conclusione, riapre i giochi con Michelacci. La rete a porta sguarnita di Mancuso sembra mettere al sicuro il successo del Cosenza, ma Cianciulli replica immediatamente, riportando i padroni di casa a una sola lunghezza di distanza.