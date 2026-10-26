Molino Spadoni riparte dalle scuole alberghiere: prima tappa a Roma sul senza glutine

L’azienda ravennate Molino Spadoni torna nelle scuole alberghiere italiane con una nuova edizione del progetto formativo dedicato ai professionisti di domani. La seconda edizione del Molino Spadoni Day partirà mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre dall’IPSEOA Gioberti di Roma, con due giornate dedicate alla formazione e alle opportunità professionali nel settore dell’arte bianca. Al centro della prima tappa ci sarà il senza glutine, affrontato attraverso laboratori pratici e un convegno con esperti e professionisti del settore.

Il progetto, promosso dall’azienda ravennate specializzata nella produzione di farine, miscele tradizionali e speciali e prodotti da forno con e senza glutine, è nato lo scorso anno per avvicinare gli studenti degli istituti alberghieri al mondo del lavoro. L’iniziativa punta a far conoscere le competenze richieste, i trend di mercato e le prospettive occupazionali, favorendo al contempo il confronto diretto con diverse figure professionali.

La prima giornata, mercoledì 28 ottobre, sarà dedicata al workshop “Mani in Pasta”, durante il quale 50 studenti dell’IPSEOA Gioberti lavoreranno in laboratorio sul tema del senza glutine, affiancati da Matteo Del Vescovo, tecnico dimostratore di Molino Spadoni. Le attività permetteranno ai ragazzi di mettere alla prova le proprie competenze tecniche e la creatività attraverso esercitazioni pratiche.

Giovedì 29 ottobre, dalle 9.30, è invece in programma il convegno “Arte bianca tra formazione e lavoro”, aperto a oltre 150 studenti. Dopo l’introduzione della dirigente scolastica Carla Parolari, interverrà Riccardo Ceccarelli, vicepresidente CIGAC, Confederazione Internazionale della Gastronomia, docente della CIGAC Academy ed esperto di celiachia.

Seguiranno gli interventi di Romina Paola Lucia, area manager Nord Italia di Molino Spadoni, e di Matteo Del Vescovo, che approfondiranno prodotti e processi produttivi, con particolare attenzione all’innovazione e alle tendenze del mercato.

La dottoressa Cristina Ciferri, presidente di ANPA – Accademia Nazionale Professioni Alberghiere, presenterà quindi l’intervento “Costruire competenze, creare opportunità: il valore delle professioni dell’Arte Bianca e dell’Accoglienza Inclusiva”. Il contributo sarà dedicato alle prospettive offerte dalle professioni dell’ospitalità, al ruolo della formazione nella crescita personale e professionale e all’importanza dell’inclusività nella cultura dell’accoglienza.

Ad arricchire l’incontro saranno le testimonianze dei professionisti del Dipartimento Food & Beverage dell’Accademia: l’Executive Chef Umberto Vezzoli, Alessandro Tortora, Food & Beverage Manager, e Angelo De Valeri, Barman Manager, racconteranno le proprie esperienze e le opportunità di carriera nel settore.

Tra gli interventi è previsto anche quello dello chef Daniele Zaccagnini, ex studente dell’IPSEOA Gioberti, che tornerà nella scuola in cui si è formato per condividere con gli allievi il proprio percorso di crescita personale e professionale.

In linea con il tema della due giorni, interverrà inoltre Massimiliano Taddeucci, biologo di AIC Lazio Aps, mentre un rappresentante di Confartigianato Roma Città Metropolitana porterà il contributo dell’organizzazione. A moderare il convegno sarà Camillo Degli Esposti, Brand Ambassador Scuole Università e Turismo di Molino Spadoni, che illustrerà anche il percorso formativo sviluppato dall’azienda.

«Una proposta molto apprezzata – spiega Leonardo Spadoni, amministratore delegato di Molino Spadoni – che siamo felici e orgogliosi di proporre anche quest’anno. Un progetto complesso ma estremamente stimolante, che ci consente di entrare in contatto diretto con gli studenti di tutta Italia, trasferire competenze e offrire uno sguardo sul futuro, sulle tendenze e sulle opportunità del settore. Ma è altresì un’occasione per ascoltare: il confronto con i giovani ci restituisce uno sguardo nuovo, idee e domande che ci aiutano a nostra volta a crescere. Un’occasione di scambio che arricchisce entrambe le parti. Ed è una grande soddisfazione constatare, a dispetto di quanto spesso si sente dire, quanta passione si respiri ancora tra i giovani, innamorati di un mestiere certo impegnativo ma ricco di potenzialità. Un mestiere in cui il saper fare e l’elemento umano rimane certamente ancora centrale».