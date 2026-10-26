Osterie d’Italia 2027, una sola Chiocciola in provincia di Ravenna: è La Baita di Faenza

È l’Osteria Ristorante La Baita di Faenza l’unico locale della provincia di Ravenna a ottenere la Chiocciola nella guida “Osterie d’Italia 2027” di Slow Food Editore, il riconoscimento riservato agli esercizi che si distinguono per la qualità della cucina, l’ambiente e l’accoglienza in sintonia con i valori dell’associazione. La nuova edizione, la trentasettesima, è disponibile in libreria e raccoglie 1.952 locali in tutta Italia.

Nel Ravennate sono state riconfermate anche le segnalazioni per Al Gallo di Alfonsine, l’Osteria del Guercinoro di Brisighella, Al Deserto di Cervia, Cà Murani di Faenza, Manueli a Santa Lucia di Faenza, l’Osteria del Pancotto a Gambellara, Da Luciano a Russi e, a Ravenna, Al Cerchio, La Zabariona e La Rustica.

«Siamo molto soddisfatti delle riconferme che troviamo in questa nuova guida – dichiara Angela Rosa, presidente di Slow Food Ravenna Aps –. Consapevoli dell’enorme impegno che gli imprenditori e i dipendenti delle osterie segnalate mettono a disposizione della loro clientela, auguriamo a tutti di vedere riconosciuto il loro sforzo e poter ancora metterci a tavola con quell’entusiasmo, professionalità e buon senso che fanno di questi luoghi di ristorazione dei baluardi del buon cibo, delle biodiversità e di buone prassi».

La guida “Osterie d’Italia”, nata dall’intuizione di Carlo Petrini 36 anni fa, è stata concepita per censire e valorizzare le osterie tradizionali, che in quegli anni stavano progressivamente scomparendo. I suoi principi di riferimento sono rimasti gli stessi: cucina locale legata al contesto, ingredienti di qualità e del territorio, prezzi accessibili e accoglienza.

La selezione è il risultato di un lavoro sul campo svolto da oltre 250 collaboratori in tutta Italia, tra visite, assaggi e migliaia di chilometri percorsi alla ricerca dei locali che conservano le tradizioni gastronomiche e l’identità dei territori. Nel tempo la guida è diventata anche uno strumento per conoscere la geografia, la storia, l’agricoltura e le diversità culturali ed economiche del Paese attraverso la tavola.

L’edizione 2027 recensisce 1.952 osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti. Tra questi figurano 175 “Locali Quotidiani”, come pastifici, gastronomie ed enoteche con cucina, presentati per la prima volta all’interno delle sezioni regionali anziché in fondo al volume. Sono inoltre 335 i locali premiati con la Chiocciola, 228 quelli che hanno ricevuto il riconoscimento “Bere Bene” per la selezione di bevande e 627 quelli premiati con la Bottiglia per la carta dei vini.

A livello regionale, il Piemonte guida la classifica per numero di locali segnalati, con 169, seguito dalla Toscana con 158 e dalla Campania con 155. Per quanto riguarda le Chiocciole, la Campania è prima con 34 riconoscimenti, davanti al Piemonte con 31. L’Emilia-Romagna è a quota 26, a pari merito con Toscana e Puglia.