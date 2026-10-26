Porto Corsini, NCC abusivo al terminal crociere: multa da 1.812 euro e auto sequestrata

Un passaggio dal terminal crociere di Porto Corsini all’aeroporto di Bologna per circa 240 euro, con un’auto privata e senza l’autorizzazione necessaria per svolgere il servizio. È quanto ha accertato nella mattinata di oggi, lunedì 26 ottobre, la Polizia Locale di Ravenna, che ha sanzionato un uomo di 39 anni e disposto il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

L’intervento è avvenuto intorno alle 11.45, durante un servizio programmato di vigilanza al terminal crociere. Gli agenti dell’Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore hanno fermato l’uomo, di nazionalità pakistana, mentre stava effettuando un trasporto di due turisti britannici diretti all’aeroporto di Bologna.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, il servizio era stato concordato direttamente online e il compenso pattuito con i clienti era di circa 240 euro. L’uomo avrebbe utilizzato la propria vettura privata per svolgere l’attività di noleggio con conducente (NCC) senza la prescritta autorizzazione.

Nei suoi confronti è stata contestata una sanzione di 1.812 euro. Al provvedimento si sono aggiunti il sequestro del mezzo ai fini della confisca e la sospensione della patente.

Cinque imprese sanzionate dall’inizio della stagione crocieristica

Quello accertato oggi è il quinto caso di esercizio irregolare del servizio NCC contestato dalla Polizia Locale di Ravenna dall’inizio della stagione crocieristica, ormai prossima alla conclusione.

Come riferisce il Comando, in due casi erano coinvolte imprese con sede fuori dal territorio nazionale, titolari di licenze rilasciate rispettivamente in Croazia e a San Marino, ma non valide per effettuare trasporti all’interno dei confini italiani. Negli altri tre episodi, invece, si trattava di imprese completamente abusive, prive delle necessarie autorizzazioni.

In tutti e cinque i casi, alla contestazione della violazione sono seguiti il sequestro del veicolo ai fini della confisca e la sospensione della patente.