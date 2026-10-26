Ravenna, 440mila euro per le scuole: lavori alla primaria Garibaldi e manutenzioni negli edifici scolastici

Nuovi interventi di manutenzione nelle scuole ravennati, per un investimento complessivo di 440mila euro. La Giunta comunale ha approvato due progett i: il rifacimento delle pavimentazioni della scuola primaria Garibaldi, in via Rubicone, e una serie di lavori in diversi edifici scolastici del territorio comunale.

Il primo intervento prevede una spesa di 400mila euro e si è reso necessario a causa del deterioramento diffuso delle piastrelle originarie nell’atrio e nelle aule della primaria Garibaldi, danneggiate nel corso del tempo.

Gli altri 40mila euro saranno destinati a lavori di manutenzione in diverse scuole. Le opere potranno comprendere riparazioni di pareti e controsoffitti in cartongesso, rivestimenti ceramici, battiscopa e pavimentazioni in linoleum, oltre a tinteggiature, ripristino degli intonaci, riparazioni di elementi in cemento armato e installazione di protezioni contro gli urti.