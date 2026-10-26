Ravenna, 450mila euro per l’infermiere di famiglia: nuovo presidio a Punta Marina e servizio esteso a Lido Adriano

Più assistenza vicino a casa, maggiore attenzione agli anziani e alle persone con patologie croniche, ma anche prevenzione e interventi per intercettare le fragilità prima che diventino situazioni difficili da gestire. È questo l’obiettivo del potenziamento dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) nelle frazioni costiere del Comune di Ravenna, un progetto promosso dall’Ausl della Romagna con il sostegno di Eni e Snam, che mettono a disposizione 450mila euro complessivi per il periodo 2026-2030.

La seconda fase dell’iniziativa è stata presentata questa mattina in municipio. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 ottobre, è prevista l’inaugurazione del nuovo presidio sanitario di Punta Marina, in via della Fontana 4, che entra a far parte della rete della Casa della Comunità del Mare insieme alle sedi di Marina di Ravenna e Lido Adriano.

Il progetto, già operativo dal 1° luglio 2026, punta a rafforzare la sanità territoriale attraverso una figura professionale che lavora a stretto contatto con i medici di medicina generale, i servizi sociali e gli altri professionisti, seguendo i cittadini lungo il loro percorso di cura.

Che cosa cambia per i cittadini di Punta Marina e Lido Adriano

“Con la seconda fase, il modello sperimentato a Marina di Ravenna viene esteso anche a Lido Adriano e Punta Marina, con la presenza dell’infermiere di famiglia e comunità nelle tre sedi della Casa della Comunità del Mare” è stato spiegato in conferenza stampa.

Il nuovo presidio di Punta Marina ospita l’attività di due medici di medicina generale, che opereranno in raccordo con l’IFeC. Il progetto prevede inoltre il potenziamento delle dotazioni degli ambulatori, con nuovi arredi, apparecchiature elettromedicali e attrezzature informatiche e tecnologiche. Sono previste anche tre automobili per gli accessi domiciliari nelle sedi coinvolte.

L’obiettivo è rendere l’assistenza più accessibile e capillare, affiancando all’attività ambulatoriale gli interventi a domicilio e il lavoro di prevenzione. Non soltanto prestazioni sanitarie, quindi, ma un servizio che aiuti a individuare i bisogni, orientare le persone e garantire continuità nei percorsi di cura.

L’estensione del progetto risponde alle caratteristiche dell’area costiera ravennate, che conta circa 17mila residenti. Come ha spiegato Tiziana Marzulli, direttrice del Distretto sanitario di Ravenna dell’Ausl della Romagna, si tratta di un territorio caratterizzato da un indice di vecchiaia elevato, fragilità sanitarie e sociali e situazioni di isolamento. A queste condizioni si aggiunge l’aumento della popolazione durante la stagione estiva, quando le presenze crescono anche del 30-40%.

Chi è l’infermiere di famiglia e comunità e perché è importante

L’infermiere di famiglia e comunità non è soltanto un professionista che interviene quando una persona ha bisogno di una prestazione sanitaria. È una figura che lavora sul territorio con un approccio proattivo: individua i bisogni di salute, accompagna i cittadini nei percorsi di cura e contribuisce a coordinare le risposte dei diversi servizi.

Come ha spiegato la dottoressa Di Stefano, responsabile dell’area delle professioni sanitarie dell’Ausl della Romagna, il suo ruolo è garantire continuità assistenziale e mettere al centro la persona, considerando non soltanto la malattia, ma anche le condizioni familiari e sociali in cui vive.

In concreto, l’IFeC può occuparsi di educazione sanitaria, promozione di stili di vita salutari, prevenzione e sostegno nella gestione delle patologie croniche. Può contribuire a individuare precocemente situazioni di fragilità, favorire l’adesione ai percorsi di cura e mettere in relazione i diversi professionisti, aiutando i cittadini a orientarsi tra i servizi sanitari e sociali.

Il lavoro si svolge negli ambulatori e nelle Case della Comunità, ma anche a domicilio. L’infermiere collabora con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti coinvolti nell’assistenza, con l’obiettivo di costruire una risposta coordinata intorno alla persona.

La figura è particolarmente importante per gli anziani soli, per chi convive con malattie croniche e per le famiglie che si fanno carico dell’assistenza. In questi casi, infatti, il bisogno non riguarda soltanto la singola prestazione, ma la possibilità di essere accompagnati nel tempo, ricevere indicazioni adeguate e trovare una rete di servizi in grado di rispondere alle diverse necessità.

Il modello si inserisce nel percorso di riorganizzazione dell’assistenza territoriale previsto dal decreto ministeriale 77 del 2022, che punta a superare un sistema basato esclusivamente sulle singole prestazioni per rafforzare la presa in carico complessiva della persona.

I risultati della prima fase: 2.304 persone seguite e 9.008 accessi

La seconda fase parte dall’esperienza avviata nell’aprile 2023 presso la Casa della Comunità di Marina di Ravenna, dove è stato inserito il primo infermiere di famiglia e comunità dell’Area del Mare.

I risultati presentati da Marzulli mostrano l’attività svolta durante la sperimentazione: 2.304 persone sono state prese in carico o assistite, mentre gli accessi domiciliari e ambulatoriali sono stati complessivamente 9.008.

Numeri che hanno portato l’Ausl della Romagna a estendere il modello alle altre sedi della Casa della Comunità del Mare, rafforzando un’esperienza che punta a integrare assistenza sanitaria, prevenzione e rete sociale.

La seconda fase è già operativa dal 1° luglio 2026. Nei primi mesi, fino alla presentazione di oggi, sono state prese in carico 907 persone, mentre gli accessi domiciliari e ambulatoriali hanno già raggiunto quota 2.797.

L’obiettivo è consolidare il servizio nelle tre sedi e rafforzare la collaborazione tra assistenza infermieristica, medicina generale e servizi sociali, con una particolare attenzione alle persone che hanno bisogno di un accompagnamento continuativo.

Nel progetto è indicata anche una possibile futura estensione a Casal Borsetti, località per la quale l’amministrazione e l’Ausl intendono individuare una soluzione adatta alle caratteristiche del territorio e alle richieste dei cittadini.

Eni e Snam: 450mila euro in quattro anni

Il progetto è realizzato dall’Ausl della Romagna con il sostegno di Eni e Snam, sulla base dell’accordo di collaborazione sottoscritto il 10 agosto scorso. L’impegno economico complessivo ammonta a 450mila euro per il periodo 2026-2030.

Le risorse sono destinate al potenziamento del personale infermieristico, all’allestimento degli spazi e alla fornitura di arredi, apparecchiature elettromedicali e attrezzature informatiche e tecnologiche necessarie a rafforzare i servizi nelle frazioni costiere.

Nel corso della presentazione, Alberto Maliardi, Capo distretto Eni, ha definito il progetto un esempio concreto di collaborazione tra imprese e istituzioni capace di tradursi in benefici per il territorio e per le persone che lo abitano.

Alice Corinaldi, per Eni – Salute delle Comunità Italia e Posizionamento Salute, Centro di Competenza Salute Globale e Nuove Iniziative, ha richiamato il valore della collaborazione tra istituzioni sanitarie e imprese per migliorare l’accessibilità delle cure, la prevenzione e il benessere delle comunità.

Per Snam è intervenuta Caterina Molinari, Decarbonization Project Origination & Deployment Senior Manager, che ha evidenziato in particolare l’importanza di passare da singole prestazioni a una presa in carico continuativa delle persone, con soluzioni capaci di rispondere ai bisogni sanitari e sociali delle famiglie. Ha inoltre sottolineato l’auspicio che i risultati della seconda fase possano contribuire a rendere il modello replicabile anche in altre realtà.

Nel corso della conferenza stampa è stato chiarito che il progetto non rientra nel dettaglio delle compensazioni concordate per il Rigassificatore, ma costituisce un’iniziativa autonoma di collaborazione e sostegno allo sviluppo economico e sociale locale del territorio

Comune: «Una sanità più vicina alle persone»

L’assessora alle Politiche per la Salute Roberta Mazzoni ha evidenziato il valore del potenziamento dei servizi sanitari nelle frazioni costiere, soprattutto per le persone anziane, chi convive con malattie croniche e le famiglie impegnate nell’assistenza.