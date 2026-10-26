Ravenna, chiusure notturne sulla D14: stop allo svincolo di Cotignola e all’immissione in A14

Due chiusure notturne sulla Diramazione per Ravenna per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Gli interventi riguarderanno lo svincolo di Cotignola, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre, e il ramo di immissione sulla A14 verso Ancona, nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre. Per entrambe le chiusure sono previsti percorsi alternativi indicati da Autostrade per l’Italia.