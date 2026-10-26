Viabilità modificata|
Ravenna, chiusure notturne sulla D14: stop allo svincolo di Cotignola e all’immissione in A14
Due chiusure notturne sulla Diramazione per Ravenna per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Gli interventi riguarderanno lo svincolo di Cotignola, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 ottobre, e il ramo di immissione sulla A14 verso Ancona, nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre. Per entrambe le chiusure sono previsti percorsi alternativi indicati da Autostrade per l’Italia.
La prima limitazione scatterà dalle 21 di lunedì 26 ottobre alle 5 di martedì 27 ottobre: sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in uscita per chi proviene da Ravenna città. In alternativa, gli automobilisti potranno uscire allo svincolo di Lugo.
Il secondo intervento è programmato dalle 21 di giovedì 29 ottobre alle 5 di venerdì 30 ottobre. In questa fascia oraria, per chi proviene da Ravenna sarà chiuso il ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto in direzione Ancona.
In questo caso, il percorso alternativo consigliato prevede di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la strada provinciale 8 e rientrare in A14 dalla stazione di Faenza, in direzione Ancona.
Come comunicato da Autostrade per l’Italia, i cantieri rientrano nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete, finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio.
Gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi sono disponibili attraverso l’app Autostrade per l’Italia, il sito autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile e il network televisivo Infomoving nelle aree di servizio. Le informazioni vengono inoltre diffuse attraverso RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il call center viabilità di Autostrade per l’Italia al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.