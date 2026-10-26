Ravenna, controlli rafforzati nel weekend: metaldetector alla stazione e verifiche nei locali in centro

Metaldetector nella zona della stazione, controlli nei locali della movida e verifiche sulla sicurezza degli esercizi pubblici. La Polizia di Stato ha intensificato nel fine settimana i servizi di prevenzione e controllo a Ravenna, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria, a viale Farini e alle piazze del centro frequentate dai giovani, tra cui piazza Kennedy e piazza Duomo. Durante la serata di sabato, inoltre, le Volanti sono intervenute per una lite tra cinque giovani nei pressi di piazza Kennedy, nel corso della quale uno di loro avrebbe colpito un altro con una bottiglia.

Controlli alla stazione con i metaldetector

Nel corso di sabato e domenica, la Questura ha predisposto servizi mirati nella zona della stazione ferroviaria e di viale Farini, con l’obiettivo di monitorare i flussi di persone in entrata e in uscita dalla città, individuare eventuali situazioni di rischio e prevenire la circolazione di persone in possesso di strumenti atti a offendere.

I controlli hanno riguardato le persone in transito e sono stati effettuati anche con l’ausilio di metaldetector.

Movida, verifiche nei locali di piazza Kennedy e piazza Duomo

Nella notte tra sabato e domenica l’attenzione si è concentrata sulla movida del centro storico, con un servizio interforze coordinato dalla Questura e svolto insieme alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale di Ravenna.

Le attività hanno interessato le aree più frequentate e i locali pubblici e di intrattenimento con maggiore affluenza. In piazza Kennedy e piazza Duomo sono stati controllati numerosi avventori e giovani presenti nella zona.

Un esercizio pubblico è stato inoltre sottoposto a verifiche amministrative. Gli accertamenti hanno riguardato la validità delle licenze, la regolarità degli addetti alla sicurezza, le misure a tutela dell’incolumità dei clienti e il rispetto delle norme antincendio e impiantistiche. Come riferisce la Questura, sono ancora al vaglio eventuali provvedimenti amministrativi nei confronti del locale.

Lite in piazza Kennedy, cinque giovani identificati

Nel corso della serata le Volanti sono intervenute anche nei pressi di piazza Kennedy, in seguito alla segnalazione di una lite che ha coinvolto cinque giovani. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, durante il diverbio uno dei partecipanti avrebbe colpito un altro con una bottiglia.

Tutte le persone coinvolte sono state identificate. La loro posizione sarà valutata sia ai fini di un’eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria sia per l’adozione di possibili provvedimenti amministrativi.