Ravenna, depositata petizione per cambiare la viabilità in via Antonio Plazzi

A Ravenna i cittadini chiedono di rivedere la viabilità di via Antonio Plazzi, dove gli incolonnamenti nelle ore di punta, secondo i firmatari di una petizione, si sono aggravati dopo le modifiche legate al prolungamento della pista ciclabile di via San Mama. La richiesta di sperimentare una diversa regolamentazione del traffico è stata depositata il 23 settembre 2026 ed è arrivata al Consiglio comunale, in attesa che venga programmata la commissione consiliare competente per discuterla.

A promuovere l’iniziativa è un gruppo di cittadini rappresentato dal primo firmatario Roberto Mocchegiani e da Marcello Moretti, socio e titolare con lui del pub DownTown XL di via San Mama. La petizione chiede al Comune di Ravenna di valutare una modifica temporanea della regolamentazione del traffico lungo via Plazzi, strada di collegamento tra via San Mama e via Ravegnana.

Secondo quanto segnalato dai firmatari, la configurazione attuale della viabilità e gli obblighi di precedenza favorirebbero la formazione di code, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico. Le difficoltà riguardano sia i veicoli che percorrono via Ravegnana in direzione di Borgo San Rocco, sia quelli che devono immettersi in via San Mama.

La situazione, si legge nella richiesta, coinvolge anche chi proviene da via San Mama e intende raggiungere via Cassino e via Berlinguer, ma rimane bloccato dai mezzi incolonnati in attesa di svoltare verso via Ravegnana. Gli effetti della congestione si ripercuoterebbero così anche sulle strade adiacenti.

Per affrontare il problema, i cittadini propongono di sperimentare per un periodo limitato l’inversione della disposizione delle corsie per i due sensi di marcia di via Antonio Plazzi. La separazione dei flussi veicolari dovrebbe essere garantita da barriere fisiche in plastica del tipo New Jersey.

L’obiettivo dichiarato è migliorare la scorrevolezza del traffico, ridurre i tempi di percorrenza e contenere le emissioni generate dai veicoli che restano fermi in coda con il motore acceso.