Ravenna, lite sulla banchina della stazione: denunciato 27enne che non poteva tornare in città

Una lite tra tre uomini sulla banchina della stazione ferroviaria di Ravenna, con una bicicletta finita sui binari e possibili rischi per la circolazione dei treni. È partita dalla segnalazione del capotreno l’operazione che ha portato i Carabinieri a identificare e denunciare un cittadino straniero di 27 anni, già destinatario di un foglio di via obbligatorio che gli vietava di tornare nel Comune di Ravenna per due anni.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il capotreno in servizio alla stazione FS ha segnalato alla centrale operativa una violenta discussione in corso tra tre uomini di nazionalità straniera. Durante il diverbio, secondo quanto riferito, una bicicletta era caduta sui binari, creando una potenziale situazione di pericolo per la sicurezza ferroviaria.

Ricevuta la segnalazione e raccolte le descrizioni delle persone coinvolte, i Carabinieri hanno individuato uno dei tre uomini che, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi rapidamente in direzione del sottopassaggio pedonale. È stato però raggiunto e fermato per l’identificazione.

Dagli accertamenti nelle banche dati delle forze di polizia è emerso che il 27enne era destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso il 6 giugno 2026, con divieto di ritorno nel Comune di Ravenna per la durata di due anni.