Ravenna, oltre mille visitatori per “È Cultura”: protagoniste anche le scuole

Una intera giornata di cultura, storia, economia e multimedialità. E’ quella che hanno vissuto studenti e studentesse di più scuole e dei più diversi gradi nell’ambito di ‘E’ Cultura’ grazie al moltiplicarsi di iniziative promosse da Cassa di Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Nonostante la giornata di chiusura delle loro scuole, la 3A-3B della Secondaria I grado San Pietro in Campiano e la 3B della Secondaria I grado San Pietro in Vincoli guidate dalla professoressa Elisa Biguzzi, hanno deciso di visitare comunque i Musei Byron e del Risorgimento accompagnati in questo caso anche dai propri genitori che hanno capito l’importanza didattica dell’iniziativa. La visita è stata coordinata da guide di RavennaAntica. Immediatamente dopo, è toccato alla III F della Scuola Montanari accompagnata dalla professoressa Anna Balducci che ha visitato con guida i Musei Byron e del Risorgimento: assieme alle classi hanno visitato i Musei anche alcuni altri insegnanti di diverse scuole del territorio.

Grande successo ha avuto anche la visita alla Sala Multimediale dei Chiostri Danteschi delle classi III A e III B della Scuola Tavelli di Ravenna accompagnate da diverse insegnanti coordinate dalla dirigente Giulia Casadio. La Sala Multimediale è un ‘tesoro’ di conoscenza sulla storia d’Italia e di Ravenna, illustrata per immagini in modo vivace ed accattivante. Si parte dal Risorgimento e si arriva fino ai giorni nostri, con le foto che scorrono tra i principali fatti della vita istituzionale, sociale, culturale ed anche sportiva. Al gruppo delle scolaresche si sono aggregati anche numerosi cittadini e cittadine, tutti pienamente soddisfatti della straordinaria efficacia della narrazione e dell’illustrazione della storia e dei contenuti di Erika Fabbri.

In una sorta di giornata di cultura diffusa, una terza iniziativa, anche questa al suo esordio, ha vito protagonisti studenti e studentesse della IV A del Liceo Artistico Nervi Severini accompagnati dalla professoressa Romina Martinelli che hanno assistito alla lezione su ‘L’Economia del Risorgimento: monete e bilanci tra Stati pre-unitari e Regno d’Italia’ organizzata in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione finanziaria ed al Risparmio (Feduf), promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi). Questa lezione, tenuta dalla docente Feduf Laura Ranca, è una delle novità dell’edizione 2026 di ‘E’ Cultura’ e sarà prenotabile per il futuro dalle scuole.