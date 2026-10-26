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Ravenna, un incontro sulla salute respiratoria con il primario di Pneumologia, dott. Gianluca Danesi
26 ottobre 2026 | 12:59
Prosegue a Ravenna il ciclo di incontri di educazione sanitaria promosso dall’organizzazione non governativa Medici con l’Africa. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 28 ottobre, alle 17.30, e sarà dedicato alla salute respiratoria.
A intervenire sarà Gianluca Danesi, primario di Pneumologia dell’ospedale di Ravenna, che approfondirà il tema nell’incontro ospitato nell’Aula Magna del Liceo Artistico Musicale, con ingresso da via Guaccimanni 5.
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.