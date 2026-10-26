Rione Verde di Faenza, festeggiamenti a Sulmona e Foligno per le vittorie di Venturelli e Diafaldi

Il Rione Verde di Faenza conferma i legami con le realtà delle giostre storiche di Sulmona e Foligno, dove nel fine settimana del 24 e 25 ottobre sono stati celebrati i successi dei cavalieri Stefano Venturelli e Marco Diafaldi. Due giornate di festeggiamenti hanno riunito le delegazioni attorno alle vittorie conquistate nelle rispettive competizioni, rafforzando i rapporti di amicizia e collaborazione tra i rioni.

La scuderia faentina, guidata dal Capo Rione Luciano Dal Pozzo e dal Primo Capitano Luciano Dal Borgo, è stata ospite delle due realtà, accomunate dalla passione per le giostre storiche e da un rapporto consolidato nel tempo.

La prima tappa è stata sabato 24 ottobre a Sulmona, dove il Sestiere di Porta Filiamabili ha organizzato una cena celebrativa in onore di Stefano Venturelli, protagonista della conquista del nono Palio per il Sestiere grazie alla sua prestazione in gara. Soci e sostenitori si sono ritrovati per rivivere le emozioni della vittoria, tra ricordi, momenti di condivisione, sorprese e convivialità. La serata è stata anche un’occasione per rendere omaggio al cavaliere e rinsaldare il legame con il Rione Verde.

Domenica 25 ottobre i festeggiamenti si sono spostati a Foligno, dove il Rione Contrastanga ha accolto la delegazione faentina per un pranzo dedicato al successo di Marco Diafaldi, che il 30 maggio 2026 ha conquistato il 17° Palio nella Giostra della Quintana.

L’arrivo dei protagonisti a bordo di una limousine ha caratterizzato l’inizio della giornata, proseguita al Delfina Palace Hotel in un clima di festa. Per il Rione Contrastanga, il 2026 è stato un anno particolarmente significativo, segnato dall’80° anniversario della Giostra della Quintana e dalla vittoria ottenuta nella competizione di maggio.

A ricordo dell’anniversario e del successo, al Rione Verde è stato donato il libro “Contrastanga. 80 anni di Passione”, con una dedica personalizzata.

Le due giornate hanno rappresentato anche un’occasione per confermare i rapporti tra le scuderie e le comunità coinvolte. Sia il Sestiere di Porta Filiamabili, con la presidente Sara Schiavo, sia il Rione Contrastanga, con Carlo Mattioli, hanno riconfermato la scuderia del Rione Verde di Faenza come scuderia ufficiale per il prossimo anno. A Foligno, in particolare, sarà ancora Marco Diafaldi a rappresentare il Contrastanga nella Giostra della Quintana.

Durante la giornata a Foligno, Mattioli ha festeggiato anche la conclusione del proprio mandato.