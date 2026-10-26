Roberto Balzani entra nel Consiglio superiore dei Beni culturali

Roberto Balzani, professore del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna, entra nel Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del Ministero della Cultura.

La designazione è stata proposta dal presidente dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), Enzo Lattuca, mentre la nomina è stata formalizzata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Balzani subentra al professor Luigi Canetti, che ha lasciato l’incarico.

“Il professor Balzani – commenta Lattuca – è una figura di grande spessore, con un profilo di altissimo livello e una profonda conoscenza del patrimonio culturale, in grado di rappresentare la ricchezza e le peculiarità dei nostri territori. Con questa designazione, l’Upi porta la propria voce all’interno di un organismo strategico per le politiche di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, contribuendo a rafforzare il dialogo tra la dimensione nazionale e le realtà locali. Un ambito in cui la salvaguardia del patrimonio si intreccia con le esigenze dei territori e con le prospettive di sviluppo e valorizzazione delle loro identità”.

Il commento del professore Balzani. “Partecipare al Consiglio Superiore dei Beni culturali, dopo tante esperienze nell’ambito del patrimonio – dalla direzione di Musei accademici e nazionali, alla presidenza dell’IBACN dell’Emilia-Romagna – rappresenta, nelle mie aspettative, un’ulteriore opportunità di comprensione e conoscenza, oltre che di servizio all’Amministrazione. Spero, in questa funzione, di poter essere utile al vasto mondo del patrimonio, che è articolato, diffuso, complesso, territoriale e insieme nazionale, da sempre. Sono grato alla Conferenza unificata che mi ha designato e al Ministro Giuli che mi ha nominato”.