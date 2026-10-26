Rossini Open 2026, a Lugo il pianista Matteo Cabras racconta quattro secoli di variazioni musicali

La musica esce dal teatro e incontra la città, attraversando epoche e linguaggi diversi. È il percorso proposto da Rossini Open 2026, la rassegna che porta gli appuntamenti musicali in luoghi significativi di Lugo. Mercoledì 28 ottobre, alle 20.30, la Chiesa del Suffragio ospiterà il pianista Matteo Cabras, protagonista del concerto Variazioni, epoche, linguaggi.

Il programma propone un viaggio nella storia della variazione pianistica, attraverso quattro secoli di musica e stili differenti. Si parte da Franz Joseph Haydn, con le variazioni sull’inno Gott erhalte Franz, den Kaiser, per proseguire con le composizioni giovanili di Ludwig van Beethoven su Das Waldmädchen e Rule Britannia. Il percorso attraversa poi i Fantasiestücke op. 12 di Robert Schumann e i Tre pezzi per pianoforte di Lili Boulanger, fino ad arrivare alle Variazioni op. 41 di Nikolai Kapustin, dove la scrittura classica incontra il linguaggio jazzistico.

Un programma che mette in dialogo tradizione e sperimentazione, mostrando come una stessa forma musicale possa trasformarsi nel corso del tempo e assumere espressioni sempre nuove.

Chi è il pianista Matteo Cabras

Nato nel 1996, Matteo Cabras è un pianista sardo attivo sia come solista sia nell’ambito della musica da camera. Nel corso della sua attività si è esibito in importanti stagioni concertistiche e festival italiani, tra cui quelli della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, degli Amici della Musica di Firenze e della Fondazione Walton di Ischia.

Nel 2021 ha ottenuto una borsa di studio della Fondazione Giorgio Cini per partecipare a un workshop sulle sonate op. 31 di Beethoven con Andreas Staier. L’anno successivo ha ricevuto una borsa della Fondazione CR Firenze, prendendo parte a una tournée europea con l’Orchestra Giovanile Italiana. Nel 2023 ha vinto il concorso Attraverso i suoni di Firenze. È inoltre direttore artistico del Solki Music Festival di Sant’Antioco.

Il prossimo appuntamento: il War Requiem di Britten

Il calendario di Rossini Open proseguirà venerdì 6 novembre nella Chiesa della Collegiata con il War Requiem di Benjamin Britten. Protagonista sarà l’Orchestra Corelli, diretta da Jacopo Rivani, insieme a diverse scuole e licei musicali, formazioni corali del territorio e solisti dell’Accademia del Teatro Comunale di Bologna.

Biglietti e informazioni

Il biglietto per il concerto di Matteo Cabras costa 12 euro. È possibile acquistarlo online sul sito di Vivaticket e nei relativi punti vendita. I biglietti saranno disponibili anche nel luogo dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.