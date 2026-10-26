Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato dalla Polizia a Ravenna

Il braccialetto elettronico ha segnalato la violazione del divieto di avvicinamento e le Volanti sono intervenute in pochi istanti, sorprendendo l’uomo in flagranza. È successo a Ravenna nel fine settimana, nell’ambito dei controlli della Polizia di Stato per prevenire e contrastare la violenza domestica. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla madre nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti, è stato arrestato.