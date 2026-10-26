Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato dalla Polizia a Ravenna
Il braccialetto elettronico ha segnalato la violazione del divieto di avvicinamento e le Volanti sono intervenute in pochi istanti, sorprendendo l’uomo in flagranza. È successo a Ravenna nel fine settimana, nell’ambito dei controlli della Polizia di Stato per prevenire e contrastare la violenza domestica. L’uomo, sottoposto alla misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi alla madre nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti, è stato arrestato.
Nella giornata di oggi l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
La Questura sottolinea che l’intervento si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto della violenza in ambito domestico, un fronte sul quale la Polizia di Stato mantiene alta l’attenzione anche attraverso il monitoraggio delle misure di protezione disposte a tutela delle persone offese.