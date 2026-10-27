25 novembre, incontri e spettacoli contro la violenza sulle donne nella Romagna Faentina

Un calendario di appuntamenti che attraversa sei Comuni e prosegue fino a metà dicembre, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere, contrastare gli stereotipi e promuovere occasioni di confronto. L’Unione della Romagna Faentina ha presentato il programma delle iniziative organizzate in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tra proiezioni cinematografiche, incontri pubblici, spettacoli, mostre e attività rivolte anche alle scuole.

La rassegna è partita il 23 ottobre a Casola Valsenio, con la proiezione al Cinema Senio di Carol, film diretto da Todd Haynes. Il calendario proseguirà nei territori di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, con appuntamenti distribuiti tra biblioteche, teatri, cinema e altri spazi culturali.

A Faenza il programma riprenderà venerdì 30 ottobre con il talk sugli stereotipi di genere Chi educa quando nessun educa?*, ospitato nei locali della biblioteca di Granarolo Faentino. Sabato 31 ottobre, nell’Aula 4 di Faventia Sales, si terrà invece il convegno Maschilità in trasformazione: identità, potere e violenza di genere.

Per tutto novembre, a Castel Bolognese la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” proporrà letture e approfondimenti tematici nell’ambito della rassegna Senza più paura. A Riolo Terme, da sabato 7 a mercoledì 25 novembre, la Rocca ospiterà l’installazione Con-Fine dell’artista Laura Guilda. Mercoledì 11 novembre, a Casola Valsenio, è in programma un incontro con gli amici della biblioteca nella Sala Nolasco Biagi.

Giovedì 12 novembre il Cinema Moderno di Castel Bolognese proporrà il documentario Mother & footballer, alla presenza della protagonista Alice Pignagnoli. Domenica 15 novembre, alle 17, la Sala Cicognani di Brisighella, in viale G. Pascoli 1, ospiterà l’incontro divulgativo Violenza sulle donne, conoscerla per contrastarla, con magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, legali e realtà del terzo settore.

Martedì 17 novembre il Circolo Auser “La Torre” di Castel Bolognese accoglierà i laboratori per le scuole primarie C’è una bella differenza!. Sabato 21 novembre, al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, è prevista una visita guidata alla mostra Nordic table design. Una silenziosa rivoluzione femminile.

Dal 23 al 27 novembre saranno visitabili due percorsi: alla Biblioteca “G. Pittano” di Casola Valsenio quello tematico Scarpette Rosse e alla Biblioteca comunale “Mario Mariani” di Solarolo la mostra Tracce di libertà: storie di donne tra le pagine. Martedì 24 novembre, al Cinema Sarti di Faenza, sarà proiettato il documentario Uomini come tanti, curato da Mariagrazia Contini.

Il programma del 25 novembre coinvolgerà contemporaneamente diversi Comuni. A Castel Bolognese, alle 21, la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” ospiterà la conferenza della storica dell’arte Sabrina Marin C’eravamo tanto amati: le donne dietro, dentro e oltre le coppie nell’arte del ’900. A Faenza il Teatro dei Filodrammatici, in viale Stradone 7, metterà in scena Tutta casa letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame.

A Riolo Terme è prevista una camminata rumorosa, con ritrovo alle 21 al Parco Pertini e arrivo alla Rocca. A Solarolo, invece, l’Oratorio dell’Annunziata ospiterà alle 20.30 il reading letterario A sproposito, curato da Alfonso Cuccurullo con musiche di Federico Squassabia, durante il quale sarà presentato il progetto dei “Rifugi”.

Gli appuntamenti proseguiranno giovedì 26 e venerdì 27 novembre al Teatro San Giuseppe di Faenza, dove gli studenti delle scuole secondarie di primo grado assisteranno allo spettacolo Quelle ragazze ribelli, allestito dal Teatro Due Mondi. Venerdì 27 novembre, al Cinema Teatro di Riolo Terme, sarà proiettato il film Il corpo della sposa di Michela Occhipinti.

A dicembre, da martedì 1° a domenica 13, il Salone delle Bandiere di Faenza ospiterà la mostra fotografica Le conseguenze di Stefania Prandi. Mercoledì 2 dicembre lo spettacolo Quelle ragazze ribelli tornerà in scena a Riolo Terme per le scuole. La rassegna si concluderà sabato 5 dicembre a Castel Bolognese, con un’ultima proiezione cinematografica a tema al Cinema Teatro Moderno.