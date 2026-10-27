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A Cervia la 25^ edizione del concorso “Aldo Spallicci”
La poesia dialettale romagnola è stata protagonista domenica 25 ottobre, presso l’Hotel Lungomare di Cervia, della cerimonia conclusiva della 25^ edizione del concorso “Aldo Spallicci”, promosso dalla Cooperativa Culturale Ricreativa “Aurelio Saffi” insieme all’Associazione Culturale Amici dell’Arte “Aldo Ascione”. La manifestazione è stata presentata da Gabriele Armuzzi.
Sono state 26 le poesie presentate in questa edizione, testimonianza di un interesse che continua ad alimentare la produzione poetica in dialetto e a mantenere vivo il legame con la cultura e le tradizioni del territorio. Al termine della valutazione della giuria, sono stati proclamati i vincitori del Premio “Aldo Spallicci”: il primo posto è andato a Roberto Magnani di Ravenna con la poesia “La scarâna vuta”, il secondo a Antonio Gasperini di Montiano con “Surtéja d’aqua e d’amòur” e il terzo a Danila Rosetti di Forlì con “E’ gat”.
Accanto a questi riconoscimenti, spazio anche al premio della giuria popolare, intitolato quest’anno a Sergio Guidazzi, poeta cervese scomparso nel 2025 all’età di 96 anni. Il premio della giuria popolare, dopo il voto dei presenti, è stato assegnato a Giuseppina Battistini di Cervia con la poesia “J’anzién”. Al secondo e al terzo posto si sono classificati rispettivamente Mario Amici di Cesena con “Clown” e Elli Rita Signani di Lido di Dante con “La cörda”.