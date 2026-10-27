A Cervia la 25^ edizione del concorso “Aldo Spallicci”

Sono state 26 le poesie presentate in questa edizione, testimonianza di un interesse che continua ad alimentare la produzione poetica in dialetto e a mantenere vivo il legame con la cultura e le tradizioni del territorio. Al termine della valutazione della giuria, sono stati proclamati i vincitori del Premio “Aldo Spallicci”: il primo posto è andato a Roberto Magnani di Ravenna con la poesia “La scarâna vuta”, il secondo a Antonio Gasperini di Montiano con “Surtéja d’aqua e d’amòur” e il terzo a Danila Rosetti di Forlì con “E’ gat”.