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A Cotignola una serata pubblica informativa sugli stabilimenti a rischio incidente rilevante (Rir)
Mercoledì 28 ottobre alle 20.30 nell’aula magna delle scuole medie Luigi Varoli di Cotignola, in via Alighieri 8, ci sarà una serata di informazione pubblica sulle aziende a rischio incidente rilevante (Rir), organizzata dall’Unione. Infatti, in Bassa Romagna operano stabilimenti che, per le sostanze che trattano o stoccano, sono classificati a rischio di incidente rilevante.
Dove reperire le informazioni disponibili? Quali comportamenti adottare in caso di emergenza? Quali sono le aree interessate? Quali sono le misure di protezione previste? L’incontro punta a rispondere a tutte queste domande e a illustrare le misure di autoprotezione in caso di incidente per chi risiede nelle aree circostanti, anche oltre i confini comunali.
Una parte degli interventi sarà inoltre dedicata ai rischi associati agli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti presenti sul territorio e, più in generale, alla comunicazione di emergenza dei Comuni della Bassa Romagna.
Gli stabilimenti Rir che si trovano a Cotignola sono quattro: Autogas Nord Veneto Emiliana, Sti Solfotecnica Italiana, Edison Stoccaggio (stabilimento di via Rondinina) e Madel. In Bassa Romagna sono inoltre presenti industrie a rischio incidente rilevante a Bagnacavallo (Terremerse, Edison Stoccaggio di via Chiusa, Deco Industrie) e Sant’Agata sul Santerno (Distillerie Mazzari).
Nel corso della serata interverranno Federico Settembrini, sindaco di Cotignola; David Minguzzi e Danny Zannoni del Servizio coordinamento Protezione civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Mariangela Baroni, responsabile del Servizio Comunicazione e informazione dell’Unione.