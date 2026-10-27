A Fusignano per “Pagine di casa nostra”, i “Versi di donne alleate e cobelligeranti” di Enio Iezzi

Giovedì 29 ottobre, alle 20.30 al centro culturale «Il Granaio» di Fusignano è in programma il secondo incontro della rassegna «Pagine di Casa Nostra». Al centro della serata, a ingresso libero come tutti gli eventi del ciclo, sarà l’antologia poetica «Versi di donne alleate e cobelligeranti» (Costy press), curata da Enio Iezzi, che ha raccolto le voci femminili della Seconda guerra mondiale per restituirle al pubblico di oggi attraverso poesie, componimenti e testimonianze.