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A Fusignano per “Pagine di casa nostra”, i “Versi di donne alleate e cobelligeranti” di Enio Iezzi
Giovedì 29 ottobre, alle 20.30 al centro culturale «Il Granaio» di Fusignano è in programma il secondo incontro della rassegna «Pagine di Casa Nostra». Al centro della serata, a ingresso libero come tutti gli eventi del ciclo, sarà l’antologia poetica «Versi di donne alleate e cobelligeranti» (Costy press), curata da Enio Iezzi, che ha raccolto le voci femminili della Seconda guerra mondiale per restituirle al pubblico di oggi attraverso poesie, componimenti e testimonianze.
Il volume è nato da un’approfondita ricerca del saggista Iezzi su documenti e pubblicazioni d’epoca, tese a portare alla luce la prospettiva delle donne che vissero la Seconda guerra mondiale in prima persona, troppo spesso trascurate dalla storiografia tradizionale. A questi scritti sono state affidate emozioni, speranze, paure e ricordi. Le autrici raccolte nell’antologia provengono da varie nazioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Brasile, Polonia e Unione Sovietica, componendo un mosaico di esperienze che restituisce una testimonianza corale della guerra vista attraverso gli occhi femminili.
La rassegna «Pagine di casa nostra» è promossa dal Comune di Fusignano in collaborazione con il book club della biblioteca Carlo Piancastelli.