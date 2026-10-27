Al Teatro Comunale di Russi due nuovi appuntamenti con il teatro dialettale romagnolo

Al Teatro comunale di Russi, in via Cavour numero 10, prosegue la rassegna di teatro dialettale romagnolo promossa dal Comune di Russi in collaborazione con ATER Fondazione e grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna tramite l’Avviso annuale a sostegno dei progetti finalizzati a promuovere e sostenere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti dell’Emilia Romagna, basato sulla Legge regionale 16/2014.

In programma a novembre altri due spettacoli (dopo i primi due dello scorso febbraio), a ingresso libero e gratuito:

Sabato 7 novembre 2026

Ore 20.45

AT VOJ BÈ…DA MURÌ

Filodrammatica di Casola Canina (Imola)

Commedia in tre atti tratta da “Con il bene che ti voglio” di Luciano Lunghi. Adattamento testo e regia a cura di Ermanno Sandri.

La più longeva compagnia dialettale del territorio imolese, che ha festeggiato i 106 anni di attività nel 2026, porta in scena AT VOJ BÈ…DA MURÌ, commedia brillante in tre atti tratta da “Con il bene che ti voglio” di Luciano Lunghi, che racconta di Arturo, un marito rassegnato a stanco che è costretto a combattere quotidianamente con la moglie Lucrezia e la suocera Patrizia, più che mai agguerrite. In questo quadro si inserisce Giacomo, l’amico dottore, pronto ad ascoltare lo sfogo di Arturo, regalandogli un’insolita via d’uscita…

Sabato 14 novembre 2026

Ore 20.45

GAITÀN A LA RISCÒSA

Compagnia Cvi de funtanò (Faenza)

Testo della compagnia, regia di Laura Pratolesi

La compagnia teatrale faentina porta in scena GAITÀN A LA RISCÒSA, brillante commedia ambientata negli anni Cinquanta, che racconta le vicende di Gaitan, uomo apparentemente dominato dalle donne della sua famiglia, deciso a trovare finalmente il proprio riscatto. Da questa premessa emerge una commedia familiare che può giocare sui rapporti di potere domestici, sulle abitudini familiari e sui tentativi del protagonista di affermare la propria personalità.

L’obiettivo resta quello di promuovere e valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della tradizione romagnola, riconoscendo nel dialetto un elemento fondamentale dell’identità del nostro territorio. Attraverso il teatro, si intende preservare e tramandare un’espressione culturale che racchiude storia, usanze, valori e memoria collettiva.

“Il cofinanziamento regionale – sottolinea la Vice Sindaca e Assessora alla Cultura Grazia Bagnoli – rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e ci permette di dare continuità al già avviato percorso di valorizzazione del dialetto romagnolo, patrimonio culturale da trasmettere alle nuove generazioni. Questi spettacoli offrono l’opportunità di riscoprire il dialetto romagnolo nella sua ricchezza espressiva, valorizzando al contempo l’impegno delle compagnie teatrali e delle realtà associative del territorio. La rassegna intende inoltre favorire la partecipazione della cittadinanza e promuovere occasioni di incontro e condivisione tra generazioni. Sostenere il teatro dialettale significa investire nella tutela delle tradizioni locali e nella continuità di un patrimonio culturale che merita di essere conosciuto anche dalle nuove generazioni”.