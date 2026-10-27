Basket, l’OraSì Ravenna ospita Montecatini: tutte le informazioni sui biglietti
L’OraSì Basket Ravenna torna a giocare davanti al pubblico del PalaCosta. Domenica 1° novembre alle 18, per la sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale, i giallorossi affronteranno la Fabo Herons Montecatini.
Per agevolare l’ingresso degli spettatori ed evitare code a ridosso della partita, la biglietteria del palazzetto sarà aperta in via straordinaria anche domenica mattina, dalle 10 alle 12, per l’acquisto sia dei biglietti sia degli abbonamenti. Nel pomeriggio sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle 16.30.
I biglietti sono disponibili anche online attraverso il circuito Vivaticket e al Revenge Bar, in via Aldo Bozzi 5.
La società invita i tifosi a riempire il PalaCosta e a sostenere la squadra nella sfida contro Montecatini, tornando a far sentire il calore del pubblico giallorosso.