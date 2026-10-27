Bassa Romagna: convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni

È convocato per mercoledì 28 ottobre alle 20.30 nella sala del Consiglio della Rocca di Lugo il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La seduta tratterà alcuni punti di carattere economico, nello specifico un prelevamento dal fondo di riserva e variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (www.labassaromagna.it).

La seduta è aperta al pubblico; è inoltre possibile seguire il Consiglio in diretta dal canale YouTube dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dove sono presenti anche le registrazioni delle sedute precedenti.