Cervia e Jelenia Góra, 50 anni di amicizia. Il sindaco Mirko Boschetti in visita nella città polacca

Il legame tra Cervia e la città polacca di Jelenia Góra, avviato nell’aprile del 1976, è stato al centro delle celebrazioni per i 50 anni di gemellaggio che si sono svolte il 23 ottobre nella città polacca, alla presenza del sindaco di Cervia Mirko Boschetti, del sindaco di Jelenia Góra Jerzy Łużniak, delle autorità locali e di associazioni, studenti e organi di informazione.

Tra i momenti più significativi della visita, la firma di una lettera d’intenti al Teatro Zdrojowy di Cieplice, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico della sede di Jelenia Góra dell’Università di Scienza e Tecnologia di Breslavia.

Con questo documento, i due sindaci hanno confermato la volontà delle rispettive amministrazioni di continuare e sviluppare la collaborazione tra le due città.

Un passaggio particolarmente importante perché guarda al futuro e mette al centro il ruolo delle nuove generazioni. Nel corso dei cinquant’anni, infatti, il gemellaggio si è tradotto in numerose esperienze di scambio culturale, educativo e turistico, coinvolgendo studenti, insegnanti, amministratori e cittadini.

Altro momento di grande intensità emotiva è stata la cerimonia nella località termale di Cieplice, dove, nell’area verde di Ulica Cervi (Via Cervia) i due sindaci hanno interrato una capsula del tempo contenente ricordi e testimonianze della storia comune delle due città, destinata a essere riaperta tra cinquant’anni.

Al suo interno è stata inserita anche una copia del primo accordo di collaborazione, sottoscritto nell’aprile del 1976: un documento che rappresenta le radici di un rapporto capace di attraversare mezzo secolo di cambiamenti, mantenendo intatto il proprio valore.

La scelta del luogo non è casuale. Nella piazza si trova infatti una caratteristica scultura di un cervo, realizzata dall’artista Mirosław Kulla in occasione dei quarant’anni del gemellaggio, diventata nel tempo uno dei simboli del legame tra le due comunità.

La collaborazione tra le due città vive soprattutto attraverso le tante esperienze che coinvolgono le giovani generazioni. Tra gli esempi più significativi ci sono le composizioni floreali che ogni anno gli studenti di Jelenia Góra contribuiscono a realizzare a Cervia in occasione di Cervia Città Giardino, come quello di quest’anno dedicato al 50° anniversario.

A Cervia, nel cuore del giardino, accanto al monumento di Ulrico Sarti, è stata interrata un’altra capsula del tempo, destinata a custodire anche nella nostra città la memoria di questo importante traguardo per le generazioni che verranno.

«Jelenia Góra e Cervia sono la dimostrazione concreta che l’Europa si costruisce anche dal basso, attraverso le persone, le comunità e le relazioni – ha dichiarato il sindaco di Cervia Mirko Boschetti –. Cinquant’anni fa le nostre città hanno scelto di conoscersi, accogliersi reciprocamente e costruire un’amicizia che va ben oltre i confini geografici. L’Europa che entrambe le città desideriamo non è soltanto quella delle istituzioni e dei confini, ma anche quella dei cittadini, dei giovani, delle famiglie e delle amicizie.

A Jelenia Góra abbiamo rinnovato la promessa di continuare a coltivare questo rapporto, farlo conoscere alle nuove generazioni e creare nuove occasioni di incontro. Il valore di un gemellaggio non si misura soltanto negli anni trascorsi, ma nella capacità di coinvolgere chi sarà protagonista delle nostre comunità di domani».

Il sindaco Boschetti ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare al collega Jerzy Łużniak per l’accoglienza e la sincera amicizia dimostrata fin dai primi giorni successivi alla sua elezione, sottolineando l’importanza di proseguire un percorso costruito nel tempo grazie all’impegno di tante persone.

La visita ha rappresentato anche un’importante occasione di visibilità per Cervia. L’interesse della stampa locale e regionale polacca è stato significativo: diversi giornalisti hanno intervistato il sindaco Boschetti al termine della cerimonia della capsula del tempo, dando spazio alla ricorrenza e al rapporto tra le due città.