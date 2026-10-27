Consar Ravenna, contro Lagonegro la prova per dare continuità alla vittoria di Porto Viro

Dopo la prima vittoria in campionato conquistata a Porto Viro, la Consar Ravenna torna subito in campo per una sfida di alta classifica. Domani, alle 19 al Pala De André, la squadra allenata da Valentini affronterà la Rinascita Lagonegro nell’anticipo della terza giornata d’andata del campionato di Serie A2 Credem Banca. I lucani arrivano a Ravenna da capolista, con due vittorie per 3-0 nelle prime due giornate, ottenute contro Brescia e Reggio Emilia.

L’anticipo si è reso necessario per l’indisponibilità del Pala De André, che da questo fine settimana inizierà a ospitare l’apparato organizzativo e logistico della Maratona di Ravenna. Per Goi e compagni sarà quindi una nuova occasione per dare continuità al successo di domenica, dopo la sconfitta all’esordio, contro un avversario che finora non ha lasciato punti per strada e che sarà guidato dall’ex Kantor.

«Vincere a Porto Viro è stato importante dopo la sconfitta all’esordio. Abbiamo messo in campo voglia, convinzione e consapevolezza, più attenzione in alcune situazioni di gioco e l’approccio giusto», osserva lo schiacciatore Marco Pierotti. «Caratteristiche che dovremo avere anche domani sera contro Lagonegro. Non c’è molto tempo per preparare questa partita. Affrontiamo una squadra che sta giocando bene, ha vinto le prime due gare, arriverà da noi con grande entusiasmo: servirà da parte nostra una prestazione di sostanza per riuscire a fare un risultato positivo. È quello che vogliamo anche per regalare al nostro pubblico la prima gioia in casa».

La partita avrà anche un significato speciale per Antonino Russo, che raggiungerà le 100 presenze con la maglia di Ravenna. L’alzatore diventerà così il quattordicesimo giocatore nella storia del club a tagliare questo traguardo, affiancando nell’albo dei centenari Andrea Gardini.

«È un traguardo veramente importante e sono emozionato per questo traguardo personale», racconta Russo, alla sua quarta stagione a Ravenna. «Cento presenze sono la testimonianza di un percorso di continuità: farlo in una piazza come Ravenna, dove mi sono sentito a casa fin dal primo giorno, è qualcosa di unico».

Contro Lagonegro servirà anche una regia precisa, come quella mostrata a Porto Viro, per provare a mettere in difficoltà il gioco avversario. «Ci aspetta una partita dura contro una squadra che verrà al De André per continuare a vincere e a mantenere la vetta della classifica. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita e dobbiamo fare del break point la nostra arma migliore», conclude Russo.