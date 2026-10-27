Cotignola. Chirurgia bariatrica, il Maria Cecilia Hospital tra gli otto centri di eccellenza italiani

Il Maria Cecilia Hospital di Cotignola si conferma tra le principali realtà italiane nel campo della chirurgia bariatrica. L’istituto, appartenente al gruppo GVM Care & Research e accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale è infatti tra gli otto centri italiani ad aver ottenuto il riconoscimento di Centro di Eccellenza ad Alto Volume SICOB 2026, assegnato dalla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche. Il riconoscimento premia le strutture che effettuano oltre 350 interventi all’anno e rispettano specifici requisiti organizzativi e assistenziali, tra cui la presenza di un’équipe multidisciplinare, della terapia intensiva e di servizi per le procedure endoscopiche. Al Maria Cecilia Hospital vengono eseguiti circa mille interventi di chirurgia bariatrica ogni anno, nell’ambito di un percorso multidisciplinare avviato nel 2023.

La chirurgia bariatrica è quella branca della medicina che si occupa del trattamento dell’obesità attraverso interventi chirurgici finalizzati alla riduzione del peso corporeo e al miglioramento delle condizioni di salute dei pazienti.

“Questo riconoscimento dà valore al lavoro quotidiano della nostra équipe. Abbiamo costruito nel tempo un’attività chirurgica strutturata, sostenuta da competenze multidisciplinari e da un’organizzazione in grado di seguire il paziente nelle diverse fasi del percorso di cura – dichiara Paolo Gentileschi, direttore della Chirurgia Bariatrica e Metabolica e Presidente Eletto SICOB, con ingresso in carica previsto per ottobre 2027 –. La chirurgia dell’obesità non si esaurisce infatti nell’intervento ma richiede una valutazione attenta delle condizioni cliniche pregresse, delle patologie associate e dei possibili benefici nel lungo periodo. L’obiettivo è offrire a ogni paziente un trattamento appropriato e su misura, con un percorso di presa in carico completo e stabilito in base alle sue necessità cliniche e di vita”.

L’équipe guidata dal prof. Gentileschi opera, oltre che all’IRCCS Maria Cecilia Hospital, anche a San Pier Damiano Hospital di Faenza, all’Ospedale San Carlo di Nancy e all’ICC – Istituto Clinico Casalpalocco a Roma. Nelle quattro strutture di GVM Care & Research il team esegue complessivamente circa 1.600 procedure all’anno, compresi gli interventi di chirurgia bariatrica e le procedure di endoscopia operativa.

Accanto all’attività clinica e chirurgica, la ricerca rappresenta un altro ambito di rilevanza. All’IRCCS Maria Cecilia Hospital sono infatti attivi due filoni di studio che approfondiscono il rapporto tra trattamenti per l’obesità e la salute cardiovascolare. Il progetto BariHEART, condotto in collaborazione con i cardiologi dell’Istituto, analizza i fattori di rischio cardiovascolare prima e dopo la chirurgia bariatrica. Il trial clinico appena avviato ENDOBARIHEART si concentra invece sui pazienti trattati con approcci endoscopici, come la gastroplastica endoscopica (endoscopic sleeve gastroplasty), per studiare gli aspetti cardiovascolari associati a queste procedure.