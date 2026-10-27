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Denis Campitelli a Faenza con Pugni pesanti – Leve contro la guerra
È in arrivo venerdì 30 ottobre alle ore 21 a Faenza l’attore Denis Campitelli che presenterà al Teatro “Sala Fellini” lo spettacolo Pugni pesanti – Leve contro la guerra, in cui interpreta un giovane contadino romagnolo che, grazie alla passione per la boxe, riesce a sopravvivere agli orrori della guerra.
«Seconda Guerra Mondiale» spiega il regista Alberto Grilli «Anselmo Mambelli nel 1940 finisce dentro l’infernale giostra della guerra e viene spedito in Nord Africa. Anselmo è un ragazzo abituato a combattere, ma sul ring. Da anni si diletta con l’arte della boxe ed è già un piccolo campione dei pesi welter. Nel suo paese i suoi pugni sono conosciuti perché veloci, abili e pesanti. Ma la guerra è un’altra cosa. Quando si combatte non si saluta l’avversario, non gli si stringe la mano, non esiste l’incontro: l’unica regola è vincere o sopravvivere allo scontro. Tratto da un’incredibile storia vera».
«Ho cominciato a lavorare su questo spettacolo nel 2019» racconta Campitelli «pur sapendo che nel mondo erano in corso tanti conflitti, ingenuamente percepivo la possibilità di una guerra a me vicina, come qualcosa di distante, o facilmente scongiurabile… Mi sbagliavo! Questo spettacolo, che affronta il tema della guerra, purtroppo, diventa sempre più attuale. Mi auguro quindi di poterlo mettere in scena presto cominciando con la formula d’apertura tradizionale delle fiabe: “C’era una volta…”».
Pugni pesanti – Leve contro la guerra, di e con Denis Campitelli, è una riscrittura della storia breve Ultimo round a Tripoli di Flavio Dell’Amore. Oltre alla regia di Alberto Grilli si avvale delle luci di Marcello D’Agostino e dei costumi di Angela Pezzi.
È una produzione del Teatro Due Mondi, realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Il Teatro “Sala Fellini” si trova in piazza Santa Maria Portam 2 a Faenza (RA). Ingresso unico € 15. Info e prenotazioni: 349 379 0820, oppure inviare un messaggio WhatsApp al 351 459 1487 scrivendo: “PUGNI – nome e numero di posti richiesti”.