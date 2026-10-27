Denis Campitelli a Faenza con Pugni pesanti – Leve contro la guerra

«Seconda Guerra Mondiale» spiega il regista Alberto Grilli «Anselmo Mambelli nel 1940 finisce dentro l’infernale giostra della guerra e viene spedito in Nord Africa. Anselmo è un ragazzo abituato a combattere, ma sul ring. Da anni si diletta con l’arte della boxe ed è già un piccolo campione dei pesi welter. Nel suo paese i suoi pugni sono conosciuti perché veloci, abili e pesanti. Ma la guerra è un’altra cosa. Quando si combatte non si saluta l’avversario, non gli si stringe la mano, non esiste l’incontro: l’unica regola è vincere o sopravvivere allo scontro. Tratto da un’incredibile storia vera».