“Dialoghi con mia madre” con Laura Curino e Francesco Gargiulo al Goldoni di Bagnacavallo

Mercoledì 28 ottobre alle 21, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo va in scena “Dialoghi con mia madre” di Santiago Carlos Oves – versione teatrale di Jordi Gàlceran nella traduzione di Pino Tierno e Valentina Ghiglia con LAURA CURINO e FRANCESCO GARGIULO (scene di Lucio Diana – costumi di Agostino Porchietto – regia di Beppe Rosso).

DIALOGHI CON MIA MADRE è uno spettacolo che, con gli strumenti della commedia contemporanea, affronta uno dei temi più urgenti e trasversali della moderna società europea: il rapporto tra le generazioni e la gestione della vecchiaia all’interno della famiglia.

Un testo nato per il pluripremiato film argentino, scritto e diretto nel 2004 da Santiago Carlos Oves, e successivamente tradotto per il palcoscenico dal drammaturgo catalano Jordi Gàlceran che, con la sua scrittura profonda e ironica, ha costruito un’opera capace di coniugare profondità emotiva e costruzione narrativa con leggerezza e ironia.

Il nuovo allestimento è co-prodotto da A.M.A. Factory ETS, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Il Contato del Canavese.

Al centro della vicenda vi è il confronto tra una madre anziana e il figlio cinquantenne, improvvisamente costretto a ridefinire il proprio ruolo familiare tra responsabilità economiche, senso di colpa, fragilità affettive e necessità pratiche. L’equilibrio già precario viene ulteriormente destabilizzato quando la madre rivendica con forza il proprio diritto alla libertà, all’autonomia e persino all’amore. La scrittura alterna leggerezza e tensione drammatica, costruendo un continuo gioco di ribaltamenti che coinvolgono lo spettatore sul piano emotivo e umano. Piccoli e grandi drammi affrontati con un linguaggio profondo e leggero capace di fare sorridere e ridere per le situazioni imprevedibili che si vengono a creare.