Teatro|
“Dialoghi con mia madre” con Laura Curino e Francesco Gargiulo al Goldoni di Bagnacavallo
Mercoledì 28 ottobre alle 21, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo va in scena “Dialoghi con mia madre” di Santiago Carlos Oves – versione teatrale di Jordi Gàlceran nella traduzione di Pino Tierno e Valentina Ghiglia con LAURA CURINO e FRANCESCO GARGIULO (scene di Lucio Diana – costumi di Agostino Porchietto – regia di Beppe Rosso).
DIALOGHI CON MIA MADRE è uno spettacolo che, con gli strumenti della commedia contemporanea, affronta uno dei temi più urgenti e trasversali della moderna società europea: il rapporto tra le generazioni e la gestione della vecchiaia all’interno della famiglia.
Un testo nato per il pluripremiato film argentino, scritto e diretto nel 2004 da Santiago Carlos Oves, e successivamente tradotto per il palcoscenico dal drammaturgo catalano Jordi Gàlceran che, con la sua scrittura profonda e ironica, ha costruito un’opera capace di coniugare profondità emotiva e costruzione narrativa con leggerezza e ironia.
Il nuovo allestimento è co-prodotto da A.M.A. Factory ETS, Accademia Perduta/Romagna Teatri e Il Contato del Canavese.
Al centro della vicenda vi è il confronto tra una madre anziana e il figlio cinquantenne, improvvisamente costretto a ridefinire il proprio ruolo familiare tra responsabilità economiche, senso di colpa, fragilità affettive e necessità pratiche. L’equilibrio già precario viene ulteriormente destabilizzato quando la madre rivendica con forza il proprio diritto alla libertà, all’autonomia e persino all’amore. La scrittura alterna leggerezza e tensione drammatica, costruendo un continuo gioco di ribaltamenti che coinvolgono lo spettatore sul piano emotivo e umano. Piccoli e grandi drammi affrontati con un linguaggio profondo e leggero capace di fare sorridere e ridere per le situazioni imprevedibili che si vengono a creare.
Prevendite: da martedì 27 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni. Prenotazioni telefoniche (0545 64330): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Nella sera di spettacolo, la biglietteria aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket. Prezzi: 10 euro (intero); 5 euro (scontato per under 29). Ai biglietti acquistati in prevendita o prenotati telefonicamente sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Tale diritto decade durante la vendita serale pre-spettacolo. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio (Vivaticket).